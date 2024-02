La experiencia de no beber en una sociedad "alcoholocéntrica": ¿cómo vive un abstemio?

Pocas veces nos paramos a pensar en el importante papel que juega el alcohol en nuestras vidas, y en el daño que a mediano o largo plazo nos puede generar su consumo excesivo. Cuando salimos de fiesta, cenamos en compañía o nos reunimos con familiares y amigos, es común amenizar la velada con unas copas de vino o unas cervezas. Sin embargo, ¿qué pasa con las personas que han tomado la decisión de no probar una gota de alcohol? Jorge Matías y Jacarandá Serrano, ambos abstemios desde hace años, han compartido sus testimonios al respecto en 'Julia en la Onda', donde han hablado de la presión social que los bebedores ejercen frente a los abstemios.

El desafío de dejar el alcohol

"Bebía hasta desfallecer", ha declarado en el programa Jorge Matías, trabajador del metal y escritor de 'Vinagre', una novela que describe su lucha personal para escapar de las garras del alcoholismo en el momento más álgido de su adicción. En el programa de Julia Otero, Matías ha explicado que reparó en su problema cuando estaba celebrando su propio cumpleaños bebiendo completamente solo: "Me puse frente a un espejo y ya no podía ocultarlo más. Estaba alcoholizado", ha explicado el escritor, que afrontó el proceso de desintoxicación sin ingresar a un centro, pues no podía dejar de trabajar.

15 años después, Jorge Matías ha dejado de beber, si bien explica que en los primeros momentos su entorno no se lo puso demasiado fácil: el escritor ha explicado como, en los primeros años, él pedía refrescos en los bares y sus amigos le traían tercios de cerveza, ignorando sus deseos de no consumir alcohol.

Matías afirma que este tipo de personas le resultan "un poco cansinas", si bien ahora se rodea de otros amigos que respetan por completo su decisión. En la entrevista, el escritor ha destacado que dejar de beber no solo mejoró su vida y su salud, sino que también aumentó significativamente la cuantía de su cuenta corriente.

El escritor ha mandado un mensaje dirigido a cualquier persona que sospeche que tiene problemas con la bebida: "Si es consciente, que dé el paso, que busque ayuda profesional, porque hacerlo como lo hice yo es peligroso", ha concluido Matías, que añade que al dejar la bebida "se está mejor".

Activismo abstemio

Jacarandá Serrano es psicóloga, y trabajó con la Fundación Canaria Yrichen impartiendo formaciones contra las adicciones. Serrano es también la fundadora del proyecto sobre activismo abstemio "No me des la lata", que busca visibilizar la presión social que sufren las personas que han optado por no beber. "Decimos que no y van a la barra y nos traen latas", explica la psicóloga, que ha afirmado estar harta de que la "humillen" e "infantilicen" cuando, por ejemplo, pide un cacao caliente en los encuentros sociales.

Al hablar de la aceptación social del alcohol, Serrano acuña términos como "homo alcoholicus" o "alcoholonorma", sobre la que explica: "Hay una norma social obligatoria de consumo de alcohol, porque además no se concibe como una droga", ha declarado la activista, que se ha mostrado crítica también con la recaudación que lleva a cabo el Estado a partir de los impuestos a las bebidas alcohólicas.

En la entrevista, Serrano ha hablado del problema del alcoholismo aplicando una perspectiva de género, afirmando que existe "una mirada androcéntrica sobre las adicciones", y que, por ello, impera una falsa percepción de que las mujeres beben menos o experimentan menos problemas con el alcohol. Al beber, la psicóloga explica que "las mujeres siempre tiene una doble penalización moral y social", y que el problema del alcoholismo entre las mujeres está más oculto.

La psicóloga da un ejemplo claro, haciendo mención a los procesos de desintoxicación etílica: "Las mujeres no van a los centros porque les da miedo que les quiten las custodias de sus criaturas", afirma, haciendo énfasis en cómo el peso de los cuidados dificulta que las mujeres combatan las adicciones.

¿Un auge de las bebidas sin alcohol?

Deborah Núñez es una de las fundadoras de la tienda Sense ('sin', en catalán), el único local de España especializado en la venta de bebidas sin alcohol: "No son zumos ni productos infantiles, sino productos adultos que se asemejan a los productos originales sin alcohol".

Esta tienda, situada en la barcelonesa Plaza del Sol, ofrece licores, ginebras, cavas, vinos y demás bebidas que, pese a tener un sabor muy conseguido, no contienen una sola gota de alcohol. La empresaria afirma que a la tienda acude toda clase de clientela, y que le sorprende ver como cada vez más jóvenes están interesados en estas alternativas sin alcohol. Núñez ha apuntado además, que, en España, 1 de cada 5 cervezas vendidas a diario no contiene alcohol.