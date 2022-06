Trasplante de riñón en gemelos con un único donante: "La parte más dura ha sido la logística de encontrar el donante adecuado"

Un grupo de nefrólogos y cirujanos han llevado a cabo con éxito el primer trasplante de riñones de un mismo donante a unos gemelos idénticos. El Hospital Sant Joan de Déu (SJD) y el Hospital Clínic han sido los centros que han realizado este trasplante, el único que ha cumplido estas características en España, tal y como ha dado a conocer la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

El doctor Álvaro Madrid Aris, jefe del Servicio de Nefrología en el Hospital Sant Joan de Déu, ha liderado esta intervención. Los pacientes eran unos gemelos de 11 años, que sufrieron una pérdida del funcionamiento de los riñones, que se encontraban al 10%. Según ha podido explicar el médico, "ha sido un deterioro progresivo" en el que "poco a poco se van llenando de quistes los riñones". Su tarea era hacer un seguimiento y controlar la evolución de la enfermedad. "Cuando sabemos que la pérdida está por debajo del 20%, se acerca el nivel de necesitar un trasplante", añadía en la entrevista.

A la hora de plantear la donación, no fueron capaces de encontrar un donante vivo, ya que ninguno puede dar dos riñones. La madre, pese a ser positivo y capaz de donar, no era una buena opción ya que querían que los riñones pertenecieran a un mismo donante. "Las condiciones, si uno lo recibe de un donante vivo y otro de uno muerto, no iban a ser igual", por lo que buscando equiparar las condiciones decidieron acudir a un donante fallecido.

"Los padres estaban mentalizados y educados desde hace muchos años" declaraba el doctor al referirse al proceso de donación. "La parte psicológica es muy importante en un postoperatorio", y por ello evitaron separar a los hermanos, que se hospedaron en una misma habitación. La parte más dura, según ha indicado Madrid, ha sido la "logística de encontrar un donante adecuado". En este momento "los niños están siguiendo una vida normal".