Julia Otero: "Da escalofríos pensar qué sería de miles de familias si el salario mínimo siguiese en 740 euros"

Los tiempos del acuerdo entre agentes sociales, patronal y sindicatos, han pasado a peor vida. Han muerto y un año electoral, como el que tenemos por delante, es garantía de fracaso para cualquier acercamiento entre empresarios y asalariados.

CCOO y UGT han anunciado una "gran manifestación" para el próximo día 3 de noviembre para exigir la subida de los salarios. El poder adquisitivo de la mayoría de españoles se ha reducido muy ostensiblemente, es una evidencia.

Se puede estar de acuerdo o no con la estrategia de calentar la calle pero los datos no son opinables y son los que son, a saber, que España está en la parte baja de la tabla de la Unión Europea. De los 26 países, España solo está por delante de Finlandia, Holanda y Grecia, muy por debajo de la media europea, que se sitúa en un aumento salarial del 4,1 por ciento. En nuestro país, el aumento de las retribuciones no llega ni al 3%, en concreto es el 2,6 %.

Garamendi, presidente de la CEOE, ya ha contestado que un Pacto salarial a nivel nacional "hundiría la economía y las empresas". Creo recordar que es exactamente lo mismo que se dijo cuando el Salario Mínimo estaba en 740 euros. Luego pasó a 950 y en enero de este año, a 1000 euros.

Da escalofríos pensar qué sería de miles de familias si el salario mínimo siguiese en 740, como deseaba el sr Garamendi.

La retórica catastrofista se topa con los datos que ha publicado esta mañana la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con beneficios récord para empresas españolas como el Banco Santander (7.316 millones de euros, un 25,1% más que el año anterior) o Iberdrola (3.103,6 millones de euros hasta septiembre, un 29% más).

Así que esta tarde vamos a preguntarnos si efectivamente subir salarios hunde la economía, y qué alternativas hay para evitar el empobrecimiento de la clase trabajadora.

La economía es dinero en circulación..¿qué van a consumir los asalariados españoles si no llegan a fin de mes? ¿qué restaurantes, tiendas, viajes, ropa, libros van a comprar si la cuenta corriente está seca?