La pregunta ha llegado a las 2 de este mediodía, tras la reunión en el Palau de la Generalitat, de Convergencia i Unio, Esquerra Republicana, Iniciativa y la Cup. En total suman 88 diputados de una Cámara de 135, lo que supone el 64,4 % de los representantes de los ciudadanos.

También hay fecha para esa consulta, el 9 de noviembre. La respuesta no sería única, sino doble, de modo que habría ciudadanos que votasen Si a la primera cuestión, o sea a la de “Quiere que Cataluña sea un Estado”, y que, sin embargo, respondiesen No a la segunda, es decir, no querrían un Estado independiente. Eso cubriría a federalistas no independentistas.

Las cartas están sobre la mesa y a esta hora se conoce la oposición frontal del PSOE a través de Rubalcaba y del gobierno, a través de Gallardón. A las 6, se espera que Rajoy se pronuncie en la rueda de prensa que tiene prevista con Van Rompuy en el palacio de la Moncloa. Nos encontrará en pleno gabinete con la digestión de este paso adelante del gobierno catalán que muchos siguen pensando que es un paso hacia ningún lugar y otros, un punto de inflexión histórico.