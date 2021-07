Un recorrido por los cultivos tradicionales españoles: Lavanda, café y aguacate

Hacemos un recorrido por cultivos tradicionales, revisados o novedosos que nos van a llevar por diferentes puntos de la geografía española. Descubrimos las características de la lavanda en Tiedra de Lavanda, en Valladolid. Saltamos a Gran Canaria, concretamente a Agaete, donde dan valor a la cultura del café y, finalmente, nos desplazamos hasta Asturias, donde todos los conocimientos del sur sobre los aguacates, están siendo trasladados a Asturias de la mano de dos socios.

Lavanda en Valladolid

Comenzamos en Tiedra de Lavanda (Valladolid), una localidad conocida por sus cultivos de lavanda y hablamos con Luz María Cuadrado, experta en esta planta: "Empezamos hace unos 15 años haciendo pruebas de plantación y viendo las características del terreno dimos con este cultivo. En 2008 empezamos la primera destilación y hemos ido incrementando hectáreas y personal. Ahora estamos destilando unas 400 hectáreas", ha explicado.

A su vez, ha insistido en la necesidad de destilar la lavanda y nos ha contado que se han ido adaptando a este mercado gracias a la concepción francesa del cultivo. También, ha asegurado que cada vez hay más competencia. Actualmente, han inaugurado un centro de interpretación de la lavanda para dar a conocerla.

Café made in Canarias

De Tiedra saltamos hasta Agaete, al noreste de Gran Canaria. Ahí nos encontramos con Víctor Lugo, gerente de la finca La Laja. ¿Por qué es Agaete tan especial? "Es el único sitio de Europa y el sitio más al norte del mundo donde se cultiva café", ha afirmado Lugo. "En el caso de mi familia, llevamos como 200 años cultivando café y, en los últimos años, estamos intentando crear mucha cultura en el café para que conozcan todo el proceso desde la planta hasta la taza".

"El café es la segunda bebida que más se consume en el mundo después del agua". Sin embargo, "España no tiene mucha cultura en café", ha dicho Víctor, confirmando que donde más se consume es en los países nórdico-europeos, principales turistas en Gran Canaria: "Conseguimos crearles esa cultura. En nuestro valle, somos unas 40 familias que cultivamos café y le estamos dando protagonismo al turismo ya que son unas 150.000 personas las que nos visitan y crean economía".

Víctor Lugo también ha denunciado que "el 95% del beneficio del café está en la taza" y que "solo el 5% llega al agricultor". Es por ello, que intentan venderlo al consumidor final, consiguiendo que el beneficiado sea el agricultor: "Estamos exportando nuestro país a más de 40 países sin pasar por aduanas".

"Muchas historias de amor y muchos acuerdos en torno al café", así se ha despedido el gerente.

¿Aguacate en Asturias?

Damos otro salto para ubicarnos en el interior del principado de Asturias, donde, Andrés Ibarra y su socio, han decidido plantar aguacates en Asturias: "A lo largo de nuestra andadura por Asturias, hemos visto, árboles naturalizados de aguacates. Hicimos un estudio y hemos sacado conclusiones muy optimistas".

Ibarra reconoce que no sabe por qué no se ha explotado este cultivo en la zona: "La temperatura rara vez baja de 0, el suelo es aceptable con parámetros muy buenos y el limitante es el viento pero hay forma de pararlo sin problema". También, ha asegurado, que sus producciones van a ser paralelas y que van a llegar con retraso respecto a Málaga y Granada, algo que les viene bien porque no compiten directamente.

Andrés dice que el aguacate no es un mercado maduro, y que no se ha alcanzado el techo de demanda. "En Europa y en EEUU se está introduciendo poco a poco. Podemos seguir creciendo en consumo porque se ha despertado un gran interés por la rentabilidad pero creo que le queda mucho tiempo hasta que los precios se estabilicen y bajen", ha concluido.