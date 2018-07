Alejandro Blanco: 'Madrid tendrá los JJOO de 2020 si la situación en España es estable en el mes de marzo'

El Presidente del Comité Olímpico Español afirma que la equipación, que tanta polémica ha creado, no afecta a los españoles, porque una marca de ropa no influye en los deportistas.



Ha afirmado que aún no sabe nada de la ceremonia de inauguración de Londres, pero que espera que sea maravillosa, porque al final, es una de las cosas que más se recuerda. Asegura estar convencido de que Londres va a hacer unos Juegos Olímpicos muy buenos.