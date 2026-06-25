'Gente viajera' descubre Orihuela, un destino donde historia, mar y gastronomía se viven todo el año

Gente viajera emite este sábado 27 de junio, a partir de las 12:00, un programa especial en directo desde el EXTERNO|||SPONSORED|||Centro Cultural Miguel Hernández, situado en la Plaza Ramón Sijé de Orihuela.

Desde este emblemático espacio cultural, Carles Lamelo y el equipo del programa acercarán a los oyentes la riqueza histórica, patrimonial, gastronómica y natural de uno de los grandes destinos turísticos del sureste español.

Orihuela es una ciudad marcada por siglos de historia, cuna del poeta Miguel Hernández y poseedora de un importante legado monumental. A ello se suma una privilegiada franja litoral bañada por el Mediterráneo, una reconocida oferta gastronómica y una amplia variedad de espacios naturales que convierten al municipio en un destino ideal en cualquier época del año.

Palacio de Rubalcaba, Orihuela | Ayuntamiento de Orihuela

La recuperación del patrimonio y el valor de la costa oriolana

Durante el programa, Carles Lamelo conversará con el alcalde de Orihuela, José Vegara Durá, para conocer de primera mano el ambicioso proceso de recuperación y protección del patrimonio histórico que está llevando a cabo el municipio.

Orihuela se encuentra inmersa en uno de los planes de restauración patrimonial más importantes de los últimos años, con inversiones millonarias destinadas a la rehabilitación de monumentos y edificios históricos.

Catedral de Orihuela | Ayuntamiento de Orihuela

Gracias a estas actuaciones, varios enclaves emblemáticos de la ciudad han logrado abandonar la Lista Roja de Hispania Nostra, consolidando el compromiso del Ayuntamiento con la conservación de un legado cultural que forma parte de la identidad de Orihuela.

Además, el programa se acercará a la costa oriolana de la mano de Manuel Mestre Barea, concejal delegado de Costa, Playas y Residentes Internacionales. Con él descubriremos los más de 16 kilómetros de litoral que posee el municipio, sus reconocidas playas y las diez banderas azules que ya ondean en buena parte de ellas, símbolo de calidad, sostenibilidad y excelencia turística.

También conoceremos las mejoras realizadas en los servicios para residentes y visitantes, la amplia oferta deportiva vinculada al mar, sus dos puertos deportivos y los cinco campos de golf que convierten a Orihuela en uno de los destinos más completos del Mediterráneo.

La gastronomía ocupará igualmente un lugar destacado en el programa, con especial atención a los productos y recetas que forman parte de la identidad culinaria de la comarca. Un viaje sonoro para descubrir los sabores, paisajes y experiencias que hacen de Orihuela un destino único donde el Mediterráneo se disfruta durante los 365 días del año.

Gente viajera, en directo desde Orihuela

Este sábado, acompaña de 12:00 a 14:00 a Carles Lamelo y a todo el equipo de Gente viajera en una nueva ruta radiofónica por uno de los destinos más completos del Mediterráneo.

Puedes seguir el programa en directo en Onda Cero, nuestra web, la app y nuestro canal de YouTube.

Con el patrocinio del EXTERNO|||SPONSORED|||Ayuntamiento de Orihuela.