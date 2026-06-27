27/06/2026 Manuel Mestre: "Las playas de Orihuela ofrecen mucho más que sol y baño"

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El primer teniente de alcalde y concejal delegado de Costa, Playas, Residentes Internacionales y Servicios de Mantenimiento, Manuel Mestre Barea, ha destacado en los micrófonos de 'Gente viajera' la riqueza natural y la calidad del litoral oriolano, un espacio que combina playas galardonadas, deportes náuticos, senderos junto al Mediterráneo y una firme apuesta por la sostenibilidad y la accesibilidad.

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Con más de 16 kilómetros de costa, diez Banderas Azules, cinco distintivos Q de Calidad Turística y varios senderos naturales, Orihuela Costa se consolida como uno de los grandes referentes del turismo de playa de la Comunitat Valenciana.

Un litoral para disfrutar durante todo el año

Mestre ha explicado que el litoral oriolano ofrece propuestas para todos los públicos. Además del baño, los visitantes pueden practicar windsurf, kayak y otras actividades náuticas gracias a la oferta de los clubes náuticos de Cabo Roig y Campoamor. También ha destacado la variedad de playas y calas, cada una con personalidad propia, desde los amplios arenales de La Zenia o Mil Palmeras hasta espacios más recogidos como Cala Capitán o La Caleta.

El concejal ha recomendado especialmente recorrer el Sendero Azul de Cabo Roig, un itinerario que une Cala Capitán y La Caleta y que permite disfrutar de la biodiversidad del entorno, con especies de flora y fauna protegidas y algunos de los mejores atardeceres del Mediterráneo.

Manuel Mestre Barea, concejal delegado de Costa, Playas y Residentes Internacionales, en Gente viajera | Víctor Herranz

Sostenibilidad y accesibilidad, prioridades para el futuro

Durante la entrevista, Mestre también ha abordado uno de los grandes retos del litoral mediterráneo: la pérdida progresiva de arena en las playas. Ha explicado que se trata de un fenómeno que afecta a buena parte del Mediterráneo y ha defendido la necesidad de afrontarlo con planificación, tecnología y una gestión respetuosa con el entorno natural, especialmente con la posidonia oceánica, clave para la conservación del ecosistema marino.

El edil ha subrayado igualmente el compromiso del Ayuntamiento con unas playas cada vez más accesibles. En este sentido, ha recordado que Orihuela dispone de zonas adaptadas para que las personas con movilidad reducida puedan acceder al baño con seguridad y comodidad, garantizando que todos los ciudadanos puedan disfrutar del litoral en igualdad de condiciones.

La costa también se convierte en escenario cultural

Mestre ha celebrado el éxito del primer desembarco moro celebrado recientemente en la costa de Orihuela, una recreación histórica vinculada a las fiestas de Moros y Cristianos que ha reunido a numerosos asistentes. A su juicio, iniciativas como esta demuestran que las playas pueden convertirse también en espacios para la cultura, el patrimonio y la divulgación histórica, más allá de su tradicional uso turístico.

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