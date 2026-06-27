27/06/2026 José Vegara: "Queremos que Orihuela se convierta en un gran museo"

11:19 MIN José Vegara: "Queremos que Orihuela se convierta en un gran museo" PROGRAMA ESPECIAL DESDE ORIHUELA compartir José Vegara: "Queremos que Orihuela se convierta en un gran museo" Código copiado









El alcalde de Orihuela, José Vegara Durá, ha asegurado en los micrófonos de Gente viajera que la ciudad vive un momento clave en la recuperación de su patrimonio histórico y cultural. Durante la entrevista con Carles Lamelo, el regidor ha destacado la riqueza monumental, natural y gastronómica del municipio y ha defendido el modelo de ciudad que impulsa el Ayuntamiento para consolidar a Orihuela como uno de los grandes destinos turísticos del Mediterráneo durante todo el año.

🔊 Manuel Mestre: "Las playas de Orihuela ofrecen mucho más que sol y baño"

Orihuela reúne, según ha explicado Vegara, "todo lo que un viajero busca": un importante legado histórico, playas, espacios naturales, rutas de montaña y una oferta gastronómica que completa la experiencia del visitante. Todo ello convierte al municipio en un destino capaz de atraer turismo durante los doce meses del año.

La recuperación del patrimonio, eje del futuro de Orihuela

El alcalde ha explicado que el Ayuntamiento continúa avanzando en uno de los proyectos de recuperación patrimonial más ambiciosos de los últimos años. Entre las actuaciones destaca la rehabilitación del Centro Cultural Miguel Hernández, desde donde se ha emitido el programa, un edificio histórico que albergará también el futuro Museo de los Armaos, ligado a la tradición de la Semana Santa oriolana.

Nuria Masip, gerente de Orihuela Cultura y José Vegara Durá, alcalde de Orihuela | Víctor Herranz

A ello se suma la recuperación del Palacio de Rubalcava, destinado a convertirse en el futuro Museo de la Ciudad. Vegara ha señalado que el objetivo es que este espacio actúe como punto de partida de un gran museo distribuido por todo el casco histórico, integrando el resto de museos y edificios patrimoniales de Orihuela en un mismo recorrido cultural.

Palacio de Rubalcava en Orihuela | Víctor Herranz

Miguel Hernández, el gran símbolo de Orihuela

La figura de Miguel Hernández ha ocupado buena parte de la conversación. El alcalde, que ha recordado que creció junto a la casa del poeta, ha asegurado que "Orihuela no se entiende sin Miguel Hernández y, seguramente, Miguel Hernández tampoco se entiende sin Orihuela".

Mural dedicado a Miguel Hernández, que señala el Camino Hernandiano | Víctor Herranz

Durante la entrevista incluso ha recitado de memoria los primeros versos de la Elegía a Ramón Sijé, uno de los momentos más emotivos del programa. Vegara también ha puesto en valor el barrio de San Isidro y sus conocidos murales dedicados al poeta, un proyecto artístico que desde 1976 reúne cada año a creadores de toda España y que se ha convertido en una visita imprescindible para quienes descubren la ciudad.

Tradición, cultura y grandes celebraciones

El alcalde también ha repasado algunas de las grandes celebraciones que marcan el calendario oriolano. Ha destacado las fiestas de Moros y Cristianos, cuyo expediente para obtener la declaración de Interés Turístico Internacional vuelve a estar en marcha, y ha explicado la singular tradición del Pájaro Oriol, la histórica enseña de la ciudad que únicamente se inclina ante Dios y el Rey durante los actos de la Reconquista.

Paso procesional expuesto en el Museo de los Armaos | Víctor Herranz

Además, ha recordado la importancia de la Semana Santa, el valor ambiental del Palmeral —el segundo más importante de Europa tras el de Elche— como escenario de actividades culturales durante el verano, y las celebraciones previstas con motivo del 250 aniversario del Santuario de la Virgen de Monserrate, patrona de Orihuela. Tampoco ha querido olvidar una de las tradiciones más singulares del municipio: el Concurso Nacional de Charlatanes, que se celebra cada mes de enero con motivo de San Antón.

Programa completo: Especial 'Gente viajera' desde Orihuela

Descubre todos los rincones de Orihuela de la mano de Carles Lamelo y el equipo de 'Gente viajera'. Escucha el programa completo ⤵

Con el patrocinio del Ayuntamiento de Orihuela.