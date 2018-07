De aquellos barros estos lodos

Lo que veo es que la mayoría de los gastos se lo llevan las compras on line en la nueva edición del Black Friday. Con lo fácil que sería decir viernes negro. Además, se adelanta a noviembre. Lo he comprobado esta mañana y es que ha subido el gasóleo hasta un 1,25% más. Así que tomen nota, ahora pagaremos 1.134 euros el litro. De todos modos, la gasolina ha subido menos con lo que está por debajo de la media de la Unión Europea .

Y seguimos, porque aparte de la subidas también tenemos alguna bajada producto. Recordar en todo este embrollo de las malas artes que unos pocos siguen mirando su ombligo en lugar de priorizar los problemas de los ciudadanos de Cataluña. Por ello, transcribo la queja del Gremio de los Hoteleros Catalanes por la caída de un 13% de media en el mes de octubre. Sin embargo, los hoteles de mayor categoría han perdido un 40% de sus reservas . Paralelamente a ellos se queja el comercio del centro de Barcelona por la caída de las ventas entre un 20 y un 30% . Por otro lado se destaca el trabajo realizado por el socialista, el Sr. Jaume Collboni que ya no es compañero de ruta con la Sra. Colau. Es importante recordar que esta señora rompió la relación en el consistorio de Barcelona en busca de más cantidad que calidad.

Lejos se nos quedan los datos de supremacía de Cataluña en materia turística que lideró Baleares en julio y agosto por primera vez en mucho tiempo . Mal mes el de agosto para todos los españoles por el atentado en la Ciudad de Condal. Sin duda alguna, aquello nos partió al alma a la mayoría de las personas de bien, aunque algunos enarbolaron sus signos inequívocos en lugar de manifestarse contra el terrorismo, en fin.

De todo aquello la situación actual que nos ofrece una Cataluña que luce tranquila al despertar el día. Una Cataluña que despierta pensando “¿que he hecho yo para merecer esto…?”. Seguramente debe pensar el porque se han aliado las fuerzas del mal en ese territorio que siempre fue puntero incluso como emisor de viajeros y más tarde también como receptivo de turismo más internacional.

Ahora mismo estamos en vísperas de unas elecciones a la que se suman todos, incluso los antisistemas. Yo supongo que para seguir esquilmando a los sufridos trabajadores cada final de mes. A lo que vamos, no nos gustan los datos turísticos que nos vemos avocados a facilitar pero no podemos mentir ya tenemos ya a bastantes personajes mintiendo a diestro y siniestro.Pero lo peor es que siguen inventando como apertura de campaña con una terrible especulación de la cual no facilita la fuente.

Qué Dios reparta suerte, la necesitamos. Aunque eso no nos inhibe de ir todos a votar el día 21 en Cataluña. Por lo demás, tengamos la esperanza de que estos fatídicos datos turísticos de aquí a final de año vuelvan a crecer. Como dato positivo hay que destacar la resistencia del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, que sigue manteniendo el tipo.

Ejemplo de cómo se deben hacer las cosas. Nos referimos al caso de la toda la comunidad extremeña que viajaron a Madrid todos unidos para reclamar un transporte ferroviario digno de una Comunidad Autónoma. Una Comunidad Autónoma que lucha y viaja por medio mundo para mostrar una oferta turística que trabaja para responder a la demanda del siglo XXI. Claro el ejecutivo de la nación les da la razón y seguro que mueve ficha. Las cosas bien hechas, mucho mejor.