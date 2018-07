Manuel Butler vuelve a dirigir Turespaña

La Navidad, es una tradición de toda la vida que no hace daño a nadie, pero cada uno en su casa que haga lo que quiera. Caso aparte son aquellos representantes directos de los ciudadanos, que se permiten el lujo de erradicar tradiciones dependiendo de su vertiente política cuando su “obligación” es trabajar para todos.

Los expertos opinan que el gasto de los españoles en estas fechas aumentará alrededor de un 30%, que viene a ser la media europea. No me parece mal que ponga una ilusión en sus vidas, habida cuenta que otra vez nos enfrentamos por “necesidad” de cumplir con nuestras deudas como país a la subida de impuestos. Espero que sean acertados y no paguen más aquellos que menos tienen, o que nos salgan por ahí un montón de millones a pagar de las radiales, cuando nadie paga las pérdidas de cualquier ciudadano medio que ha tenido que echar el cierre de su negocio familiar.

Por favor, Sr. Montoro, que no se grabe al Turismo y a la Hostelería que proporciona tantos puestos de trabajo amen de su incidencia en el Producto Interior Bruto (lo que Vd. no ignora), y que si quisiera España ya podía haber subido el IVA a la Hostelería con el beneplácito de la Unión Europea y no lo hizo. Tengamos las Fiestas en Paz. Tome nota que Vd. es un experto de la buena voluntad, con la que ha llegado el ministro Nadal al Turismo. Entre otras responsabilidades que se compromete en el Congreso, está la de crear un gran pacto para la Industria Turística al margen de la política y del territorio, es decir, un pacto integral para toda España gobierne quien gobierne.

De momento regresa, de nuevo, en la Dirección de Turespaña D. Manuel Butler, que dejó acreditada su gestión allí por donde pasó. Seguro que esa será su política: continuar a través del trabajo realizado desde ese Plan de Turismo Horizonte 2020. Un plan que él bien conoce y que se trabajó a conciencia por el equipo anterior, cuya Secretaria de Estado ha sido Dª Isabel Borrego, y todo ese equipo al que arrimó toda la carne al asador de Antonio López de Ávila, responsable de Segittur, que continua en su quehacer.

Por lo tanto terminamos el año turístico con buen pie (que para eso se ha trabajado mucho hasta ahora), y la subida del IVA, repito, en esta Industria sería injusto. Así, mis queridos viajeros, que sean más felices que nunca en estas Fiestas Navideñas y que sigamos viajando juntos muchos más años.