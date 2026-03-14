Ruta de los Castillos de Córdoba: 23 fortalezas para descubrir la historia de la provincia

Podemos trazar un itinerario por la provincia de Córdoba a través de sus castillos y fortalezas y hacerlo bien acompañados de la guía de la Ruta de los Castillos de la provincia de Córdoba que ha lanzado la Diputación de Córdoba, “un documento estupendo, claro, ameno y extenso que nos invita a recorrer una provincia especialmente castillera”. La presencia de estas fortalezas está vinculada a la historia del valle del Guadalquivir, un territorio estratégico que durante siglos fue defendido mediante estas construcciones militares.

"Realmente tienen identificados 23 castillos repartidos por toda la provincia”. Su distribución responde a razones geográficas e históricas. La mayor concentración se encuentra en el sur del territorio, especialmente cerca del Guadalquivir y en comarcas como la Subbética. En cambio, en zonas del norte como Los Pedroches o el Valle del Guadiato hay menos fortalezas, ya que no eran pasos naturales entre la Meseta y el valle. “La mayor parte de los castillos están, por lo tanto, acompañando al río Guadalquivir”, una vía fluvial que fue navegable hasta la ciudad de Córdoba.

Castillo de Zuheros | Pixabay

La Subbética, punto de partida de la ruta

El recorrido puede comenzar en la comarca de la Subbética, donde se encuentran algunas de las localidades más destacadas de la ruta. En Priego de Córdoba, el castillo se sitúa en pleno centro urbano junto a la iglesia de Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Se trata de una fortaleza de los siglos XIII y XIV con una torre del homenaje de 30 metros, declarada monumento histórico-artístico nacional en 1943. Otra parada es Lucena, donde se encuentra el Castillo del Moral, integrado en la ciudad y sede de un museo arqueológico y etnológico.También destaca el castillo de Zuheros, situado sobre una roca y rodeado por el entramado de calles blancas del pueblo, con vistas al Parque Natural de las Sierras Subbéticas.

Más fortalezas en la provincia

La ruta incluye además el castillo de Iznájar, conocido como “castillo alegre”, desde cuya torre del homenaje se observa el embalse que rodea actualmente la localidad. En otras zonas de la provincia aparecen fortalezas como el castillo ducal de Espejo o los castillos de Belalcázar y Bélmez, levantados sobre elevadas peñas.

Iznajar | oc

El castillo de Almodóvar del Río

Entre los más destacados se encuentra el Castillo de Almodóvar del Río, situado en la localidad de Almodóvar del Río. Elevado sobre un cerro junto al Guadalquivir, su origen se remonta a época romana, aunque fue el emirato de Córdoba quien configuró gran parte de su aspecto. La fortaleza fue restaurada a comienzos del siglo XX, lo que explica su buen estado de conservación. Además, mantiene una tradición legendaria relacionada con la princesa Zaida y la toma de Córdoba por los almorávides en 1091.

Escucha el reportaje completo de Enrique Domínguez Uceta para Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00 horas y que presenta Carles Lamelo.