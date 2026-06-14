Los rincones más curiosos de Cáceres: de la villa fantasma de Granadilla al Meandro del Melero

Uno de los lugares más llamativos de la zona Norte de la provincia de Cáceres es Granadilla, situada en las Tierras de Granadilla, junto al embalse de Gabriel y Galán. El pueblo fue desalojado en 1965 con motivo de la construcción del embalse, aunque finalmente las aguas no llegaron a cubrirlo. Tal y como explica Enrique Domínguez Uceta, Granadilla hoy permanece como “una villa fantasma, prácticamente deshabitada, con castillo, amurallada y rodeada por las aguas, que puede visitarse de día”. Entre sus elementos más destacados figuran las casas, los huertos, la muralla y el cementerio, al que regresan antiguos vecinos y familiares cada 1 de noviembre.

Granadilla | Pexels

El Arco Romano de Cáparra, un monumento único en España

Otra de las singularidades de la comarca se encuentra en la antigua Vía de la Plata. El Arco Romano de Cáparra destaca por ser, en palabras del colaborador, “un arco cuádruple, algo único en España”. La estructura cubre un cruce de caminos mediante cuatro arcos y forma parte del conjunto arqueológico de la antigua ciudad romana de Cáparra. En el entorno pueden visitarse también los restos del anfiteatro, las termas y los foros romanos.

Arco romano de Cáparra | Pixabay

El convento más pequeño del mundo

Cerca de Pedroso de Acím se encuentra el convento de la Purísima Concepción de El Palancar. Domínguez Uceta lo define como “el convento más pequeño del mundo”, construido por San Pedro de Alcántara en el siglo XVI. El edificio original cuenta con apenas 72 metros cuadrados e incluye capilla, cocina, refectorio, claustro y celdas. Posteriormente fue ampliado con una iglesia barroca y nuevas dependencias que hoy también pueden visitarse.

Meandro del Melero | Pixabay

Las Hurdes y el Meandro del Melero

Las Hurdes ofrecen paisajes de valles boscosos, fuertes desniveles y arquitectura popular tradicional. En los últimos años ha ganado protagonismo el Meandro del Melero, situado junto al límite con Salamanca. Enrique destaca que “ofrece unas fotografías maravillosas”, gracias a la pronunciada curva que dibuja el río Alagón. El mejor punto de observación es el mirador de La Antigua, desde donde también se contemplan el embalse de Gabriel y Galán y las montañas hurdanas.

Escultura en el pueblo de El Torno | Pexels

Arquitectura contemporánea y patrimonio histórico

Entre las construcciones más recientes sobresale el Centro Internacional de Innovación Deportiva en el Medio Natural “El Anillo”, definido como “una propuesta de arquitectura futurista a orillas del embalse de Gabriel y Galán”. El edificio circular, elevado sobre pilares metálicos, se integra en una península rodeada de pinos y agua. La zona también permite visitar ciudades y monumentos históricos como Plasencia, Hervás y su barrio judío, el palacio de Sotofermoso en Abadía o las murallas almohades de Galisteo, construidas con cantos rodados del río Alagón. Muy cerca, en Montehermoso, continúa la elaboración artesanal de las tradicionales gorras femeninas de paja de centeno decorada, consideradas uno de los símbolos más reconocibles de Extremadura.

Escucha el audio completo de este reportaje de Enrique Domínguez Uceta para Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00 horas, presentado por Carles Lamelo.