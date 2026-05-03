Nuevos museos en el mundo: los edificios que transforman ciudades

El colaborador Enrique Domínguez Uceta explica que “los museos se han convertido en las nuevas catedrales de las ciudades, los edificios más ambiciosos y espectaculares”. Según detalla, estos espacios ya no solo destacan por sus colecciones, sino también por su diseño arquitectónico. Además, añade que “la verdad es que crece el número de museos, pero no crece tanto el número de obras maestras para exponer en ellos”, estableciendo un paralelismo con las catedrales históricas, donde el continente también tenía un peso fundamental.

Dubai | Pexels - Maoriginalphotography - 320044

El efecto Bilbao y el Guggenheim de Abu Dabi

El llamado “efecto Bilbao” sigue siendo un referente. Se trata de “la capacidad que ha tenido un único edificio para cambiar la historia de la ciudad”, en referencia al Museo Guggenheim Bilbao. En esta línea, destaca el futuro Guggenheim de Abu Dabi, diseñado por Frank Gehry. El proyecto, ya construido pero pendiente de inauguración, cuenta con un presupuesto de mil millones de dólares y presenta “un laberinto de galerías conectadas con pasarelas y puentes de cristal”. En su interior incluirá obras de artistas como Pollock, Andy Warhol y Jean-Michel Basquiat, junto a una mirada centrada en el arte del suroeste de Asia y del norte de África.

Cultura Islámica | Pexels - Ahmet Ciftci - 1413580052-30593112

Patrimonio, conflictos y nuevos centros culturales

El análisis también aborda el impacto de los conflictos en el patrimonio cultural. Enrique señala que “el verdadero problema del que se habla poco es… todo el patrimonio histórico que los bombardeos están destruyendo y que ya será irrecuperable”. En paralelo, surgen iniciativas como el Centro de la Civilización Islámica en Taskent, inspirado en la arquitectura persa y concebido para albergar piezas como el Corán de Utmán, incluido en el programa Memoria del Mundo de la UNESCO.

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Estados Unidos: nuevos espacios en Los Ángeles y Chicago

En Estados Unidos continúa la competencia entre ciudades por desarrollar nuevos museos. En Los Ángeles abrirá el Lucas Museum of Narrative Art, impulsado por George Lucas, descrito como “un museo que parece una nave espacial posada en Los Ángeles”. Este espacio estará dedicado a la narración visual, desde obras de Frida Kahlo hasta ilustraciones y cómic, además de archivos cinematográficos. Por su parte, en Chicago se prepara el Centro Presidencial Obama, que incluirá una biblioteca, una reproducción del despacho oval y otros espacios vinculados a su legado.

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Europa y otros proyectos internacionales

En Europa, se menciona el Kanal-Pompidou en Bruselas, un antiguo espacio industrial reconvertido en sala de exposiciones de 40.000 metros cuadrados. También se cita el Brusk en Brujas y el Centro Cultural Larrakia en Darwin, dedicado a la cultura aborigen. El colaborador concluye que estos proyectos permiten “viajar a las ciudades con una doble mirada, una hacia las obras maestras del pasado y otra a las del futuro”.

Puedes escuchar el audio completo en Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h, presentado por Carles Lamelo, en este reportaje elaborado por Enrique Domínguez Uceta.