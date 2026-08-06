Nadar con leones marinos en la isla Espíritu Santo

Afirma Mariano López que el snorkel con leones marinos "es una experiencia extraordinaria". La actividad se realiza sin botellas de oxígeno, únicamente con gafas y tubo de respiración, y tiene lugar en los islotes situados al norte de la isla Espíritu Santo, donde habitan más de 600 leones marinos californianos. Las excursiones parten desde la playa del Tecolote, en La Paz. Durante la navegación es posible observar delfines, mantas móbula, tortugas y, en ocasiones, ballenas. Antes de entrar al agua, los guías explican las normas de seguridad, entre ellas no subir a las rocas y dejar que sean las crías las que se acerquen voluntariamente a los bañistas.

León marino en el entorno de La Paz, Baja California Sur | Pexels

Un encuentro con las crías de los leones marinos

El acceso al agua se realiza de forma escalonada y en grupos reducidos. Mariano López explica que "la maravillosa magia de este encuentro" comienza cuando las crías se aproximan para nadar alrededor de los participantes. Los animales observan, juegan, soplan burbujas e incluso llegan a rozar a los nadadores con sus aletas o el hocico. Mariano lo describe como "uno de los encuentros más divertidos que puedes tener con un animal salvaje". Las madres permanecen vigilando a distancia mientras dura una inmersión que se prolonga entre 30 y 40 minutos.

El buceo con leones marinos se hace sólo con aletas, gafas y tubo | Pexels

Qué ver en la isla Espíritu Santo

Tras la actividad, la visita continúa por la isla, declarada Parque Nacional. El recorrido permite disfrutar de playas autorizadas para el baño, arrecifes donde practicar snorkel, senderos señalizados y un paisaje formado por cerros volcánicos rojizos, cactus gigantes, acantilados, manglares y bahías frecuentadas por gaviotas, fragatas, charranes y pelícanos.

Paisaje de la Isla Espíritu Santo, Baja California Sur | Unsplash

La mejor época para nadar con el tiburón ballena

Mariano López señala que el mejor período para visitar la zona se sitúa entre octubre y mayo, especialmente entre mediados de noviembre y marzo. En esas fechas, las mismas empresas que organizan el snorkel con leones marinos ofrecen también salidas para nadar junto al tiburón ballena en la bahía de La Paz. La actividad también se realiza en modalidad snorkel y con un máximo de cinco personas por inmersión, respetando las distancias establecidas respecto al animal. "Cada uno de esos minutos es excepcional", afirma Mariano, aunque recuerda que el tiburón ballena continúa su recorrido alimentándose sin prestar atención a los nadadores.

El majestuoso tiburón ballena | Unsplash

Puedes escuchar el audio completo de este reportaje de Mariano López para Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00 horas, presentado por Lorena Pérez Mansillas en su edición estival.