Marbella se consolida como destino deportivo de referencia en Europa: "Se puede practicar deporte durante todo el año"

Marbella es mucho más que sol y playa. La ciudad malagueña se ha consolidado como uno de los grandes destinos para los amantes del deporte, gracias a su clima, sus instalaciones y una amplia oferta de actividades que se pueden disfrutar durante todo el año. Así lo ha destacado el teniente de alcalde y delegado de Deportes de Marbella, Lisandro Vieytes, durante una entrevista en 'Onda Viajera' de Onda Cero.

El municipio ha sido reconocido como mejor destino deportivo de Europa, por delante de ciudades como Mónaco, Budapest o Lisboa. Un reconocimiento que, según Vieytes, responde al trabajo desarrollado durante los últimos años para atraer grandes competiciones y fomentar la práctica deportiva en cualquier época.

"Marbella se ha consolidado como un destino para practicar deporte todo el año", ha asegurado, destacando que la combinación de clima, oferta hotelera y gastronomía permite complementar las experiencias deportivas con todos los atractivos turísticos de la ciudad.

Marbella se prepara para recibir a la élite mundial del triatlón

Uno de los grandes acontecimientos deportivos que acogerá Marbella será una prueba del circuito mundial de triatlón, prevista para 2027. La ciudad logró imponerse a otras candidaturas internacionales y se convertirá, según ha explicado Vieytes, en la única sede española de esta competición.

El evento reunirá a cerca de 3.000 triatletas profesionales y aficionados procedentes de diferentes países, que podrán disfrutar de un recorrido junto al Mediterráneo, atravesando el centro urbano y los municipios cercanos durante el segmento ciclista.

Vieytes ha destacado que la experiencia de Marbella en la organización de grandes citas deportivas y las condiciones climáticas de la ciudad fueron determinantes para conseguir esta candidatura.

De la senda litoral a Sierra Blanca: deporte para todos

Más allá de las grandes competiciones, Marbella ofrece numerosas alternativas para quienes quieren mantenerse activos durante sus vacaciones. Una de las más destacadas es la senda litoral, que permite caminar o correr junto al Mediterráneo a lo largo de buena parte de los 27 kilómetros de costa del municipio.

El concejal también ha recomendado descubrir Sierra Blanca, donde existen 11 rutas homologadas para practicar senderismo y disfrutar del entorno natural.

A estas posibilidades se suman el ciclismo, el pádel y el golf, una de las grandes señas de identidad turística de Marbella. La ciudad cuenta con 14 campos de golf, mientras que el conjunto de la Costa del Sol dispone de alrededor de 70.

Una apuesta por la gimnasia rítmica y el deporte de alto nivel

La gimnasia rítmica ocupa también un lugar destacado en la estrategia deportiva municipal. Marbella mantiene una larga vinculación con el Grand Prix de Gimnasia Rítmica y acaba de finalizar un Centro de Alto Rendimiento que, según Vieytes, cuenta con cuatro tapices y unas instalaciones de referencia nacional.

El objetivo es atraer a algunas de las mejores gimnastas del mundo para entrenar en la ciudad, sin olvidar la práctica deportiva de base a través de las escuelas municipales.

Esta diversidad de disciplinas y competiciones permite a Marbella reforzar su atractivo turístico durante los doce meses del año, rompiendo con la tradicional estacionalidad del turismo de playa.

Y para quienes prefieran una actividad más tranquila, Vieytes ha recordado que la senda litoral también ofrece la posibilidad de disfrutar de un paseo junto al mar, contemplando el amanecer o el atardecer sobre el Mediterráneo.