La alcaldesa de Marbella reivindica el atractivo turístico de la ciudad: "Tenemos una planta hotelera excepcional"

Marbella continúa consolidándose como uno de los destinos turísticos más atractivos de España, gracias a una combinación de playas, gastronomía, cultura, naturaleza y una oferta hotelera de primer nivel. Así lo ha destacado la alcaldesa de la ciudad, Ángeles Muñoz, durante una entrevista en 'Onda viajera' de Onda Cero, realizada desde el histórico Trapiche de Guadaiza, en San Pedro Alcántara.

La conversación ha coincidido con la celebración de la Feria de San Pedro Alcántara, que tiene lugar en la Finca de la Caridad, un espacio de 80.000 metros cuadrados recuperado por el Ayuntamiento e incorporado al patrimonio municipal tras la operación Malaya.

Muñoz también ha puesto en valor la rehabilitación del Trapiche de Guadaiza, una antigua instalación azucarera que actualmente acoge actividades culturales y sirve provisionalmente como salón de plenos mientras se desarrollan las obras de modernización del Ayuntamiento de Marbella.

Marbella, un referente del turismo internacional

La alcaldesa ha destacado la capacidad de Marbella para atraer visitantes internacionales y nuevos residentes, especialmente tras la pandemia, cuando aumentó el interés por destinos que ofrecen una elevada calidad de vida.

En este sentido, ha señalado el crecimiento de los nómadas digitales que eligen Marbella para trabajar y residir, atraídos por su clima, sus servicios y sus posibilidades de ocio.

"Tenemos una planta hotelera excepcional, tenemos cultura, tenemos gastronomía", ha asegurado Muñoz, que también ha reivindicado los 27 kilómetros de costa del municipio y su amplia oferta de restaurantes, comercios y establecimientos turísticos.

La alcaldesa ha subrayado además que Marbella cuenta, según los datos que ha expuesto, con el RevPAR más alto de España, un indicador que mide los ingresos hoteleros por habitación disponible.

Durante la entrevista también ha recordado la figura del recientemente fallecido conde Rudi, uno de los grandes impulsores del turismo de calidad en Marbella y estrechamente vinculado al emblemático Marbella Club.

La transformación del puerto de La Bajadilla

Entre los proyectos de futuro, Muñoz ha destacado la ampliación y rehabilitación del puerto de La Bajadilla, cuyas obras está previsto que comiencen el próximo año.

La actuación permitirá triplicar el número de amarres destinados a embarcaciones de mayor eslora, reforzando la capacidad de Marbella para atraer turismo náutico de alto nivel.

La alcaldesa ha recordado que el municipio dispone de cuatro puertos deportivos, entre ellos Puerto Banús, y ha defendido la importancia de adaptar estas instalaciones a las nuevas demandas del sector.

Playas, senderismo y naturaleza durante todo el año

Marbella también ofrece alternativas para quienes buscan disfrutar de la naturaleza. La ciudad cuenta con diez playas reconocidas con bandera azul y 21 de sus 25 playas disponen de la Q de Calidad Turística, según los datos expuestos durante el programa.

Además, el Ayuntamiento ha puesto en marcha diez rutas guiadas dentro del programa 'Salidas a la Naturaleza', que se prolongará hasta mayo y permitirá descubrir enclaves como Sierra Blanca y los senderos que rodean La Concha.

Muñoz ha destacado el creciente interés internacional por estas actividades, con encuentros que reúnen cada año a miles de senderistas extranjeros.

Una oferta que, unida a sus más de 300 días de sol al año, convierte Marbella en un destino para disfrutar mucho más allá de la temporada estival.