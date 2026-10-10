Huelva y República Dominicana impulsan una ruta cultural para unir los dos lados del Atlántico: "Sería la primera transcontinental del mundo"

Huelva quiere seguir estrechando sus vínculos históricos y culturales con Iberoamérica. La Diputación provincial trabaja junto a República Dominicana en la creación de la Ruta del Encuentro entre Dos Mundos, un itinerario cultural que pretende conectar los lugares colombinos de ambos lados del Atlántico y poner en valor el patrimonio compartido.

Así lo ha explicado en Onda Cero José Leñero, coordinador del Servicio de Cooperación Internacional de la Oficina de Asuntos Iberoamericanos de la Diputación de Huelva, durante una entrevista desde La Rábida, enclave histórico donde comenzó a gestarse el viaje de Cristóbal Colón a América.

Una ruta cultural pionera entre Europa y América

Leñero ha detallado que el proyecto acaba de dar sus primeros pasos y aspira a convertirse en una referencia dentro del nuevo programa de certificación de itinerarios culturales iberoamericanos, desarrollado en colaboración con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

La iniciativa busca trasladar al ámbito iberoamericano un modelo de reconocimiento cultural y turístico similar al que ya existe en Europa. El objetivo es que el Atlántico deje de contemplarse únicamente como una separación geográfica y se reivindique como un espacio histórico compartido.

La ruta conectaría los lugares colombinos de Huelva, entre ellos el Muelle de las Carabelas, con enclaves de República Dominicana como Puerto Plata y La Isabela, vinculados a los primeros viajes de Colón.

Según Leñero, el propósito es conseguir la certificación de un itinerario que "sería la primera ruta transcontinental del mundo" dentro de este programa.

'Platero y yo' también habla guaraní

La cooperación cultural con Iberoamérica también se refleja en otro proyecto impulsado desde Huelva: la primera edición bilingüe en castellano y guaraní de 'Platero y yo', la célebre obra del Nobel onubense Juan Ramón Jiménez.

Leñero ha explicado que la iniciativa, desarrollada con la colaboración de otras instituciones andaluzas, busca facilitar el aprendizaje de ambas lenguas entre los escolares de Paraguay, donde el guaraní tiene una presencia fundamental.

La publicación presenta el texto en guaraní en una página y en castellano en la otra. La delegación onubense ha llevado ejemplares al país sudamericano para que las bibliotecas paraguayas puedan disponer de esta edición. El proyecto también ha llegado a Uruguay, donde existe una comunidad hablante de guaraní.

Beas, entre olivares, molinos y tradiciones

La entrevista también ha permitido descubrir los atractivos de Beas, municipio del que Leñero es alcalde. Situado a aproximadamente media hora del Muelle de las Carabelas, ofrece rutas entre olivares y almazaras tradicionales, además de senderos que recorren antiguos molinos de agua integrados en el bosque mediterráneo.

Entre sus principales reclamos destaca el Belén Viviente de Beas, declarado de interés turístico por la Junta de Andalucía. Según Leñero, es el más antiguo de Andalucía y el segundo de España, y recibe más de 20.000 visitantes al año.

Además, Beas es este año el municipio protagonista de la Feria de Otoño del Caballo de Huelva, donde cuenta con una caseta propia que sirve como escaparate de sus tradiciones y de su arraigada cultura ecuestre.