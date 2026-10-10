El chef Daniel del Toro descubre los sabores más desconocidos de Huelva: "En cada pueblo se mantiene una cocina muy tradicional"

Huelva es una provincia para descubrirla, recorrerla y, sobre todo, saborearla. Desde la costa hasta la sierra, pasando por el Andévalo, el Condado y la Cuenca Minera, cada rincón esconde paisajes, tradiciones y recetas que forman parte de la identidad onubense. Así lo ha comprobado el chef Daniel del Toro, protagonista del programa 'Descubriendo Huelva', una iniciativa impulsada de la mano de la Diputación de Huelva que acaba de estrenarse en las televisiones locales de la provincia.

Durante una entrevista en Onda Cero, el cocinero ha compartido algunas de las experiencias más sorprendentes de los dos años que ha pasado recorriendo su tierra. Un viaje que le ha permitido redescubrir lugares conocidos y encontrar auténticas joyas que hasta entonces habían pasado desapercibidas.

De los vestigios romanos de Aroche a los sabores de la costa

Uno de los lugares que más ha impresionado a Daniel del Toro es la ermita de San Mamés, en Aroche. El chef ha destacado la singularidad de este enclave, donde el visitante puede atravesar la ermita y encontrarse con los restos de un antiguo asentamiento romano.

"Esto está aquí, está en Aroche, está en Huelva", ha recordado sorprendido, reconociendo que ha sido uno de los grandes descubrimientos de su recorrido.

Pero la gastronomía ocupa un lugar fundamental en este viaje. Más allá de productos tan reconocidos como la gamba blanca, el jamón o la mojama de atún de Isla Cristina, Del Toro ha reivindicado elaboraciones tradicionales menos conocidas, como las ratitas, un pescado que se seca y se consume directamente, acompañado de un buen vino blanco del Condado de Huelva.

Engañabobos, revoltillos y otros tesoros gastronómicos

Entre las recetas que ha descubierto destaca el engañabobos, un dulce tradicional elaborado con una masa de harina, vino y aceite que se fríe hasta adquirir una textura aparentemente consistente, aunque su interior queda prácticamente hueco. De ahí su curioso nombre.

También ha hablado de los revoltillos de Trigueros, una elaboración a base de intestinos de cordero que se enrollan y cocinan en salsa o tomate. Un plato especialmente ligado a los meses más fríos y que, según el cocinero, cada vez resulta más difícil encontrar.

"En cada pueblo, en cada territorio, se hace cocina tanto salada como dulce, muy tradicional", ha destacado Del Toro, que también ha recomendado probar los buñuelos típicos de Beas durante la visita a su famoso Belén Viviente.

El aceite de oliva, otro protagonista de la cocina onubense

La entrevista ha contado también con la participación de José Leñero, alcalde de Beas y coordinador del Servicio de Cooperación Internacional de la Diputación de Huelva, que ha reivindicado la calidad del aceite de oliva virgen extra producido en la provincia.

Leñero ha destacado la tradición olivarera de Beas y la importancia histórica del aceite como método de conservación de alimentos durante las grandes expediciones marítimas.

Un recorrido por sabores, paisajes y tradiciones que demuestra que Huelva tiene mucho más que ofrecer de lo que muestran sus productos más conocidos. Una invitación a descubrir la provincia a través de su cocina y de las historias que se esconden detrás de cada receta.