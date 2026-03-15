Tras las huellas de Hemingway en Tanzania: safaris y el monte Kilimanjaro

Ernest Hemingway viajó a Kenia y Tanzania en las décadas de 1930 y 1950 atraído por los safaris y la vida salvaje africana. El escritor, que recibió el Premio Nobel de Literatura en 1954, vivió una vida marcada por los viajes y la aventura.

Durante una estancia en África enfermó de disentería y tuvo que permanecer varios días en reposo mientras esperaba ser evacuado en avión a Nairobi. En ese contexto surgió la historia que daría título a su famoso relato “Las nieves del Kilimanjaro”. El texto narra la reflexión de un escritor estadounidense enfermo durante un safari que contempla la cumbre nevada del Kilimanjaro mientras medita sobre su vida.

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Tanzania y el auge del turismo de safaris

En la actualidad, Tanzania ha transformado su relación con la fauna salvaje. Si en el pasado los safaris estaban ligados a la caza, hoy el turismo se centra en la observación de animales en libertad.

El país cuenta con unos 40 parques nacionales, que constituyen uno de los mayores atractivos para los viajeros. Entre los más conocidos se encuentra el Serengeti, una de las reservas naturales más visitadas del continente africano. Sus grandes llanuras albergan manadas de antílopes, cebras y búfalos, además de depredadores como leones o guepardos.

Serengeti también es escenario de la gran migración, uno de los espectáculos naturales más impresionantes del mundo, cuando miles de animales cruzan el río Mara entre Tanzania y Kenia.

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Ngorongoro y otros parques naturales

Los safaris por Tanzania suelen durar entre una semana y quince días, con la ciudad de Arusha como punto de referencia para iniciar los recorridos.

Además del Serengeti, uno de los lugares más destacados es el cráter de Ngorongoro, declarado Patrimonio de la Humanidad. Este antiguo cráter volcánico de unos 20 kilómetros de diámetro alberga una gran concentración de fauna africana. En un solo día es posible observar a los llamados Big Five: león, leopardo, elefante, búfalo y rinoceronte negro.

Otros parques que suelen incluirse en los itinerarios son el lago Manyara y Tarangire, zonas con humedales, hipopótamos y numerosas especies de aves acuáticas.

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Volcanes, lagos y el desafío del Kilimanjaro

Gran parte de estos paisajes se encuentran en la zona de la Gran Falla del Rift, una enorme grieta geológica que atraviesa África de norte a sur y que ha dado origen a volcanes y lagos en el este del continente.

En esta región también se encuentra el volcán Lengai, activo y sagrado para el pueblo masái y el lago Natron, donde miles de flamencos se concentran para reproducirse.

El gran símbolo del país es el monte Kilimanjaro, con 5.800 metros de altura, la montaña más alta de África. El ascenso hasta su cumbre se realiza en rutas de trekking guiadas que duran entre cinco y ocho días, siendo la Ruta Marambo o “Ruta Coca Cola” una de las más populares.

Puedes escuchar el audio del programa Gente viajera, el espacio de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h presentado por Carles Lamelo, en este reportaje elaborado por Sandra Martín.