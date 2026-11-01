Día de Muertos en Veracruz: las catrinas y La Cantada de Naolinco

Veracruz se extiende durante casi 800 kilómetros junto al golfo de México, entre volcanes, manglares, dunas, playas y selvas. Su territorio alberga también el volcán de Orizaba, de 5.636 metros de altitud. Su historia reúne la herencia de los pueblos prehispánicos y las tradiciones introducidas durante el periodo virreinal.

Mariano López recuerda una expresión de sus habitantes: “Veracruz, -dicen los veracruzanos-, lo tiene todo. Natura, Aventura y Cultura”.

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Las catrinas y las calaveras literarias

Uno de los símbolos más conocidos del Día de Muertos es la catrina, un esqueleto vestido elegantemente que nació como sátira social en las ilustraciones de José Guadalupe Posada y que Diego Rivera popularizó posteriormente. Junto a ellas aparecen las calaveras literarias, poemas burlescos que funcionan como epitafios satíricos dedicados a personajes todavía vivos. En Veracruz, estas expresiones conviven con desfiles y celebraciones populares que llenan las calles durante estas fechas.

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Naolinco y La Cantada del Día de Muertos

A unos 50 kilómetros de Xalapa se encuentra Naolinco, un Pueblo Mágico situado a más de 1.500 metros de altitud, conocido por sus artesanos del cuero y sus calles empedradas entre casas de colores. Cada noche del 1 de noviembre, sus habitantes ascienden hasta el Panteón Municipal para participar en La Cantada, una ceremonia en la que familias enteras interpretan alabanzas ante las tumbas de sus antepasados.

Los cantos combinan tradiciones prehispánicas y oraciones franciscanas, junto con composiciones actuales escritas por vecinos de distintas generaciones. Mariano López recuerda aquella experiencia: “Es una ceremonia, yo la he vivido, muy, muy emotiva, que no destila tristeza, pero sí una honda emoción.”

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Altares, gastronomía y música veracruzana

Durante la noche, las casas con altares permanecen abiertas para que los visitantes contemplen sus composiciones tradicionales de siete o nueve niveles. En las calles se ofrecen pan de huevo, tamales adobados, dulces de calabaza, chocolate con canela, café de altura y un particular helado de berenjena.

El recorrido termina con la música de Natalia Lafourcade, criada en Coatepec y su canción Mi tierra veracruzana, dedicada a los paisajes y recuerdos del estado.