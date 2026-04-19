Creta: historia, playas y cultura en la isla clave del Mediterráneo

“La cultura mediterránea viene de allí, del este, donde se dan la mano Europa, Asia y África”, señala. Creta, situada al sur de Grecia y cerca de Oriente Medio y África, recibió influencias de Egipto y desarrolló su propia versión cultural. “Lo cretense caló hondo en todos los pueblos que navegaban en el Mediterráneo”.

Gracias a su posición estratégica, la isla fue clave en las rutas marítimas. “Ir a Creta es ir a ver a nuestros bisabuelos culturales, a conocer los orígenes de nuestra cultura”, afirma.

Creta | Pexels-constantino-33861338

Playas, geografía y turismo

Más allá de su historia, Creta también es un destino vacacional. “Tiene muchas [playas] porque es una de las mayores islas griegas”, con más de 250 kilómetros de este a oeste y una costa variada de playas, calas y acantilados. “Su agua limpia y azul y su tranquilidad son ideales para las vacaciones”.

Grecia | Pexels - Dzmitry Charnou - 2093191166-31427454

El palacio de Cnosos y el mito del Minotauro

Uno de los principales atractivos es el legado minoico. “Una isla impresionante por los restos de aquella civilización minoica”, que dejó como símbolo el palacio de Cnosos. Este monumento, con unas 1.500 habitaciones, “era casi una ciudad” y podría haber dado origen al mito del laberinto del Minotauro.

“Estuvo desaparecido hasta que lo encontró Arthur John Evans en el año 1.900”, consolidándose como uno de los grandes referentes históricos del Mediterráneo. La civilización minoica alcanzó su apogeo hacia el 1600 a.C., antes de un declive posiblemente relacionado con fenómenos naturales.

Isla de Creta | Pexels - Giannis Tsoumetis - 329100347-13829949

Naturaleza y rutas por la isla

“La isla tiene mucho que ver… también tiene una naturaleza impresionante”. El norte concentra ciudades y puertos, mientras que el sur y el oeste son más salvajes. Entre los enclaves destacados se encuentran Elafonisi, Balos o Lutró.

También sobresalen lugares como Chania, Réthymno o Heraclión, así como el desfiladero de Samaria, “el mayor de Grecia”, con una ruta de cinco horas hasta el mar. Otros puntos mencionados son Vai, Ierápetra o la cueva del Dicte.

Mar Mediterráneo | Pexels - Atypeek - 13045713

Gastronomía y experiencia de viaje

A todo ello se suma la oferta gastronómica: “infinidad de restaurantes… con estupendas legumbres y hortalizas… y sobre todo la cocina de pescados, de cefalópodos y mariscos”. En conjunto, “Creta ofrece un viaje de ensueño”.

Este reportaje elaborado por Enrique Domínguez Uceta se puede escuchar al completo en Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h, presentado por Carles Lamelo.