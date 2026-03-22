Así es la ampliación de Disneyland París: World of Frozen

La apertura de World of Frozen forma parte de una transformación más amplia del parque Walt Disney Studios, que pasará a denominarse Disney Adventure World. Esta ampliación supone duplicar su tamaño y crear nuevas áreas temáticas basadas en Disney, Pixar y Marvel. Pedro del Castillo explica que no se trata solo de una nueva zona, sino de un cambio estructural: “No solo Disney abre esa zona de World of Frozen, sino que abre un poquito más el parque… lo que es la zona de Disney Studios se duplica”. El nuevo espacio incluye un lago central de tres hectáreas, nuevas avenidas y espectáculos, además de futuras áreas inspiradas en otras franquicias.

Una experiencia inmersiva en Arendelle

Uno de los elementos clave de esta ampliación es la recreación del reino de Arendelle a escala real. El objetivo es sumergir completamente a los visitantes en la historia de Frozen, con escenarios, personajes y experiencias inspiradas directamente en la película. Del Castillo destaca la sensación de inmersión desde el primer momento: “Es muy inmersivo… cuando te metes en esa zona, las casas son como en las películas. Tienes el castillo de las protagonistas de Arendelle”.

El parque reproduce detalles arquitectónicos inspirados en la cultura nórdica, con edificios, paisajes y ambientación que recrean los escenarios de la saga.

Fotograma de la película de animación de Disney 'Frozen II' | DISNEY

Atracciones y encuentros con personajes

La principal atracción es Frozen Ever After, un recorrido en barco que lleva a los visitantes por diferentes escenas junto a Elsa, Anna y otros personajes como Olaf.

Además, los visitantes podrán conocer a las protagonistas en el castillo de Arendelle y participar en espectáculos como “A Celebration in Arendelle”, que se celebra varias veces al día.

El periodista describe el impacto en los más pequeños: “Para mi niño mayor… es un sueño hecho realidad… poder meterse en el lugar donde tantas veces han jugado con esos personajes”.

También subraya el nivel de detalle incluso en las colas de las atracciones: “Desde la propia cola… te metes en el mundillo porque los pasillos dan la sensación de estar en un palacio”.

Disneyland París tendrá un paseo marítimo, Adventure Way | Disney

Gastronomía y ambientación temática

La experiencia incluye una oferta gastronómica inspirada en la cultura nórdica. Restaurantes como Nordic Crowns Tavern ofrecen platos basados en salmón, albóndigas o recetas escandinavas.

Del Castillo lo resume así: “No es que tengas que tomarte una hamburguesa… sino que te ponen un menú de salmón… todo un poco inspirado en cultura y comida nórdica”.

También hay tiendas temáticas con productos inspirados en la artesanía escandinava y personajes como Rúna, un bebé troll interactivo.

Espectáculos y entorno visual

El nuevo lago Adventure Bay será uno de los ejes del parque, con vistas panorámicas y espectáculos nocturnos como Disney Cascade of Lights.

Del Castillo destaca el impacto visual del entorno: “Lo que es muy bonito… son los atardeceres… la fotografía de ese momento es espectacular”.

El diseño del parque tiene en cuenta aspectos como la orientación y la escenografía para potenciar la experiencia visual y narrativa.

Una ampliación en evolución

Además de World of Frozen, el parque seguirá creciendo con nuevas áreas inspiradas en El Rey León y una atracción basada en Up.

Esta transformación forma parte de una inversión global que busca ampliar la experiencia del visitante y reforzar la oferta del destino turístico.

La entrevista completa puede consultarse en el audio íntegro disponible en Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h, presentado por Carles Lamelo.