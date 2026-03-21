Un padre mata a su hija de tres años en Torrevieja y después se suicida

La Guardia Civil investiga el asesinato de una niña de tres años ahorcada en Torrevieja (Alicante), cuyo padre también ha sido hallado muerto de la misma forma, como un posible caso de violencia vicaria, ha informado la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana y el Ministerio de Igualdad a través de la Delegación contra la Violencia de Género.

Fuentes cercanas al caso han indicado a EFE que el hallazgo de los dos cuerpos se ha producido poco antes de las dos de la pasada madrugada en una vivienda por parte de agentes de la Guardia Civil y que el padre, español, tiene 40 años, ha informado el Instituto Armado.

La madre temía que el hombre hubiera hecho daño a la niña

La madre, de 36 años, expareja del supuesto autor del crimen y también española, avisó anoche a la Guardia Civil de que no lograba contactar con él desde hacía unas horas y que temía que el padre pudiera haber hecho daño a su hija, que se encontraba con él.

Tras este aviso, la Guardia Civil se dirigió a comprobar lo que sucedía y localizó los cuerpos sin vida en el sótano del domicilio del presunto autor.

El padre había amenazado a la madre con dañar a la hija si no ponía fin a su nueva relación

Aunque no existían denuncias formales previas de malos tratos entre los progenitores de la menor asesinada, fuentes de la investigación han explicado a EFE que cuando la mujer acudió anoche, alrededor de las 23 horas, al cuartel de la Guardia Civil de Torrevieja manifestó haber sufrido malos tratos y haber recibido amenazas de muerte dirigidas a la hijasi no terminaba con su relación actual con otro hombre.

La madre ha sido trasladada al hospital de Torrevieja con una crisis de ansiedad, han informado fuentes conocedoras de los hechos.

El caso está siendo investigado por el Equipo Mujer Menor de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Alicante, y los primeros indicios apuntan a que se trata de un caso de asesinato en el ámbito de la violencia vicaria y posterior suicidio por parte del presunto autor.

Profunda conmoción en Torrevieja

El alcalde del municipio, Eduardo Dolón, se ha trasladado al recinto sanitario para ponerse a disposición de la familia. El suceso ha causado una profunda conmoción en Torrevieja y el Ayuntamiento tiene previsto declarar a lo largo del sábado medidas de duelo por este asesinato de violencia vicaria.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, se ha mostrado "conmocionada ante el asesinato de una menor en Alicante", unos hechos que ha calificado de "terrorismo insoportable" en su perfil de X, desde donde ha transmitido su cariño "para su familia y amigos".