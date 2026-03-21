SUCESOS

Un hombre mata a tiros a una mujer y después se suicida en Zaragoza

La Policía Nacional investiga la relación entre ambos para determinar si se trata de un nuevo crimen machista.

Agencias

Madrid |

Imagen de archivo de un coche del Cuerpo Nacional de Policía.
Imagen de archivo de un coche del Cuerpo Nacional de Policía | Agencia EFE

Una mujer ha muerto tiroteada este sábado en Zaragoza por un hombre que luego se ha suicidado en un crimen ocurrido en el barrio zaragozano de Las Fuentes, han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en Aragón.

El suceso se ha producido a las 9.20 horas en la calle Cardenal Cisneros, cuando un hombre ha disparado sobre la mujer y luego contra sí mismo muriendo los dos.

El delegado del Gobierno de Aragón, Fernando Beltrán, se ha desplazado al lugar de los hechos mientras se investiga la relación entre ambos fallecidos para determinar si se trata un nuevo crimen machista.

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