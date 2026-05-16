Así es Bora Bora: hoteles sobre el agua y paisajes únicos

Uno de los grandes atractivos de Bora Bora es su paisaje natural. El lagoon rodea la isla principal y está protegido por pequeñas islitas conocidas como motus. Enrique describió este entorno como “esa agua que parece luz líquida, en la que se ven a los peces a simple vista”.

En sus aguas es posible observar tortugas, rayas, tiburones de arrecife y tridacnas. Al fondo, el monte Otemanu domina el paisaje emergiendo sobre la laguna.

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Hoteles sobre el agua y turismo de lujo

Durante la conversación, Carles Lamelo destacó que Bora Bora “tiene también hoteles fabulosos”. Enrique explicó que “allí están algunos de los mejores hoteles del planeta, caros y exclusivos, deslumbrantes, metidos en el agua, como un sueño hecho realidad”.

La imagen más conocida de Bora Bora son sus bungalows construidos sobre pilotes en el lagoon. Muchas habitaciones cuentan con terrazas privadas con acceso directo al agua y mesas de cristal para observar el fondo marino desde el interior.

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Actividades en Bora Bora y origen de su fama internacional

Además del alojamiento, Bora Bora ofrece actividades relacionadas con la navegación, el buceo y el contacto con la naturaleza. Entre ellas destacan el careteo en la laguna, la alimentación de tiburones o las excursiones por la isla y los caminos de montaña.

Enrique recordó que la fama internacional de Bora Bora se consolidó tras la Segunda Guerra Mundial, cuando una pista militar estadounidense se transformó en aeropuerto civil. Desde entonces, viajeros de diferentes países comenzaron a descubrir la isla como un destino paradisíaco.

También señaló que Bora Bora “es uno de los grandes destinos románticos, para ir en pareja y disfrutarlo”, especialmente elegido para viajes de novios y ceremonias sobre la arena.

El audio completo puede escucharse en Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h, presentado por Carles Lamelo, en este reportaje elaborado por Enrique Domínguez Uceta.