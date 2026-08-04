Andalucía, paraíso del turismo deportivo: golf, surf, montaña, fútbol de Primera y todas las propuestas para un viaje único

Andalucía es un destino capaz de adaptarse a cualquier forma de viajar. Hay quienes llegan atraídos por sus playas, quienes buscan el encanto de sus pueblos o quienes prefieren perderse entre espacios naturales. Pero también existe otra manera de descubrir la comunidad: convertir el deporte en el eje de la escapada.

La oferta deportiva andaluza permite diseñar viajes a medida en cualquier época del año. Desde una jornada de golf frente al mar hasta una ruta de senderismo por la montaña, pasando por deportes acuáticos, ciclismo o la posibilidad de asistir a algunas de las grandes competiciones nacionales e internacionales que acoge la comunidad. Andalucía demuestra que practicar deporte y disfrutar del territorio pueden ir de la mano.

Golf para todos los estilos con los campos más variados

Campo de Gibraltar / Los Alcornocales. | Junta de Andalucía

Con cerca de un centenar de campos repartidos por toda la comunidad, Andalucía se ha consolidado como uno de los grandes destinos europeos para los aficionados al golf. La conocida Costa del Golf reúne algunas de las instalaciones más prestigiosas del continente, donde el buen clima durante prácticamente todo el año permite jugar en cualquier estación mientras se disfruta de paisajes que alternan el litoral y la montaña.

No importa tanto si eres principiante como si eres amateur o profesional. Desgranados por zonas, Cádiz sorprende con sus cuidados greenes; en la Costa del Sol se encuentran más de la mitad de los campos de Andalucía; Almería cuenta con una decena de variados campos, siendo dos tipo desierto de Arizona. En Huelva, hay campos inigualables con el Parque Nacional de Doñana de fondo, por ejemplo. Además, Sevilla, Córdoba y Jaén completan la amplia oferta de golf andaluza.

Del surf al windsurf en la costa de Cádiz

Windsurf en Andalucía. | Junta de Andalucía

Las posibilidades continúan junto al mar. La costa gaditana se ha convertido en uno de los grandes referentes para quienes practican surf, kitesurf o windsurf, gracias a sus condiciones de viento y a la amplia oferta de escuelas especializadas tanto para principiantes como para deportistas con experiencia.

Kayak y submarinismo del Cabo de Gata a la Costa Tropical

Actividad con kayak en el Parque Natural del Cabo de Gata. | Junta de Andalucía

Para quienes prefieren descubrir el Mediterráneo desde otra perspectiva, el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar ofrece actividades con kayak, así como snorkel y submarinismo en uno de los espacios protegidos más espectaculares del país. Muy cerca, la Costa Tropical completa la propuesta con centros de buceo y pequeñas calas resguardadas donde disfrutar del fondo marino.

Sierra Nevada en verano

Rutas de naturaleza en Sierra Nevada. | Junta de Andalucía

El interior andaluz tampoco se queda atrás. Sierra Nevada mantiene abierta su oferta estival con remontes operativos hasta finales de agosto, facilitando el acceso a rutas de senderismo de alta montaña, recorridos para bicicletas de descenso o circuitos de enduro en un entorno único.

Con una media de temperatura de 20 grados, Sierra Nevada es el lugar idóneo para la práctica de todo tipo de actividades al aire libre también en verano. Hay para toda la familia, con eventos de turismo activo que parten de la zona recreativa y deportiva de la Fuente del Mirlo Blanco, además de la existencia de los fines de semana temáticos en todo agosto.

Rutas con naturaleza y a caballo

Paseo a caballo en Tarifa. | Junta de Andalucía

Las opciones para los amantes de la aventura continúan con el barranquismo en la Sierra de Grazalema, las rutas por el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas o la escalada en El Chorro, muy cerca del Caminito del Rey, uno de los espacios naturales más visitados de Andalucía.

Y si se habla de naturaleza, hay que mencionar al caballo, siendo Andalucía una región referente en el mundo del mismo. Descubrir Andalucía a lomos de un caballo se convierte en una de las experiencias más espectaculares, recorriendo sierras y campiñas impregnadas de colorido. Hay numerosas empresas y escuelas de equitación que prestan actividades de turismo a caballo y posada a jinetes y cabalgaduras en ruta de los múltiples itinerarios ecuestres localizados en la comunidad.

En este sentido, hay paseos diseñados para todos los tipos de visitantes: desde paseos para principiantes hasta rutas más complejas de horas, incluso travesías de varios días para viajeros de nivel avanzado.

Cicloturismo

Vista de las Vías verdes de la Subbética. | Junta de Andalucía

Los aficionados al ciclismo también encuentran un amplio abanico de posibilidades gracias a los itinerarios de EuroVelo, las rutas BTT como Transnevada, las numerosas vías verdes repartidas por distintas provincias y algunos de los puertos de montaña más emblemáticos de España, como el Veleta, Velefique o La Pandera.

Grandes competiciones para completar la escapada: pasión por el fútbol y el motor

Practicar deporte es solo una parte de la experiencia. Andalucía también se ha consolidado como escenario habitual de algunas de las competiciones más importantes del calendario nacional e internacional, lo que permite organizar viajes coincidiendo con eventos deportivos de primer nivel.

Vista de los exteriores del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, del Sevilla FC. | Antonio J. Mora

Uno de los grandes referentes es el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, sede habitual del Mundial de MotoGP y que volverá a recibir en octubre una prueba del Campeonato del Mundo de Superbike, convirtiendo la ciudad gaditana en punto de encuentro para miles de aficionados al motociclismo.

El fútbol también ofrece un atractivo especial durante toda la temporada. La campaña 2026/27 contará con Real Betis, Sevilla FC y Málaga CF compitiendo en LaLiga, una oportunidad para disfrutar del mejor fútbol mientras se descubre el patrimonio, la gastronomía y el ambiente de las ciudades que albergan estos encuentros.

La élite deportiva también tiene presencia en otras disciplinas. El Unicaja seguirá representando a Andalucía en la Liga Endesa de baloncesto, mientras que Jaén Paraíso Interior y Córdoba Patrimonio de la Humanidad competirán una temporada más en la máxima categoría del fútbol sala nacional. En balonmano femenino, el Costa del Sol Málaga continuará siendo uno de los equipos destacados de la Liga Guerreras Iberdrola.

A todo ello se suman los torneos de los principales circuitos internacionales de golf y un calendario anual que incorpora pruebas de atletismo, hípica y otras muchas modalidades deportivas que convierten la comunidad en un destino habitual para deportistas y aficionados.

Una forma diferente de descubrir Andalucía

Viajar por Andalucía también puede significar recorrer sus paisajes a golpe de pedal, caminar por senderos de montaña, deslizarse sobre las olas o vivir desde la grada el ambiente de una gran competición. La comunidad ofrece una propuesta capaz de combinar naturaleza, patrimonio, ocio y deporte en una misma escapada.

Porque aquí el deporte no es únicamente una actividad más durante las vacaciones. También puede ser el motivo principal para hacer las maletas y descubrir un destino que, durante todo el año, invita tanto a practicar como a disfrutar del espectáculo.

Ofrecido por la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía