Un viaje por Vaucluse entre arte, acuarelas y naturaleza

Vaucluse, afirma Enrique Domínguez Uceta, "es una región preciosa", al tiempo que explica que, además de su patrimonio artístico, es conocida por sus yacimientos de ocre natural. Según detalla Uceta, "el llamado ocre de Vaucluse es una roca sedimentaria de arena de cuarzo, que viene mezclada con arcilla y óxidos de hierro", de la que se obtienen los característicos ocres amarillos y rojos. El proceso de elaboración del pigmento va desde el lavado de la roca para separar la arcilla hasta su calcinación y posterior mezcla con goma arábiga, miel líquida, glicerina y agua purificada. Todo este procedimiento puede conocerse en el Ecomuseo del Ocre (Ôkhra), situado en Roussillon.

Paleta de acuarelas | Pexels

Roussillon y los paisajes del ocre

Entre las propuestas de la zona, Uceta destaca el Sendero del Ocre de Roussillon, un recorrido entre pinares y tierras rojizas, además de El Colorado de Rustrel, antigua cantera a cielo abierto, y las minas de Bruoux, en Gargas, donde se extraía este pigmento natural.

Colorado de Rustrel | Pexels

Pueblos y rincones imprescindibles de la Provenza interior

También merecen una parada localidades como Gordes, "uno de los pueblos más pintorescos de la zona", a juicio de Uceta. Gordes es refugio de artistas y mirador sobre la región. Después de su visita, conviene acercarse también a Les Bories, Oppède-le-Vieux y Lacoste. Otro de los lugares destacados es La Fontaine de Vaucluse, descrita por Enrique Domínguez Uceta como "uno de los rincones más bellos de Provenza". Allí nace el río Sorgue a partir de un gran manantial rodeado por un acantilado de piedra caliza de más de 200 metros. El colaborador recuerda además que Petrarca escribió haber pasado en este lugar "los instantes más felices de mi vida".

Gordes | Pexels

Avignon, L'Isle-sur-la-Sorgue y Apt

El itinerario puede completarse con una visita a Avignon, ciudad del Palacio de los Papas y del conocido puente sobre el Ródano, así como a L'Isle-sur-la-Sorgue, donde se concentran centenares de anticuarios y cuya feria de arte y antigüedades se celebra este año del 13 al 16 de agosto. Muy cerca se encuentra Apt, donde continúa la producción de ocre y donde también pueden conocerse las tradiciones artesanales del Pays d'Apt.

Puente sobre el Ródano, Avignon | Unsplash

El recorrido concluye en Roussillon, cuyas casas están pintadas con los tonos amarillos y rojizos característicos del ocre local. Como resume Enrique Domínguez Uceta, se trata de "un pequeño viaje de menos de cien kilómetros desde Avignon, llenos de interés en una Provenza interior, alejada del bullicio de las playas".

Las casas de Roussillon visten ocres | Pexels

Escucha el audio completo de este reportaje de Enrique Domínguez Uceta para Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00 h, presentado por Lorena Pérez Mansillas en su edición estival.