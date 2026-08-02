Santo Tomé y Príncipe, el secreto mejor guardado de África

Considera Héctor Aguilar, fundador de The Travel Coach, que São Tomé y Príncipe es "uno de los secretos mejores guardados" porque es "uno de los países menos visitados del mundo". Esta nación insular es el segundo país más pequeño de África, formado por las islas de São Tomé y Príncipe, y un destino especialmente atractivo para quienes buscan destinos poco explorados. Para Aguilar, São Tomé y Príncipe es "el sitio ideal para aquellas personas que aman esos lugares que son totalmente inexplorados y que tienen esa joyita por descubrir donde no hay turismo y donde la naturaleza sobre todo se impone a lo que es el paisaje original".

São Tomé y Príncipe | Unsplash

Cultura, cacao y naturaleza en las islas

Más allá de la imagen de destino de playa, Aguilar destaca la influencia de la colonización portuguesa y el peso de las plantaciones de cacao en la historia del archipiélago. Explica que la cultura local conserva una importante herencia musical, con ritmos relacionados con la kizomba y otras influencias procedentes de Angola, además del legado histórico vinculado al esclavismo. También subraya el interés de espacios naturales como la zona central de São Tomé y el Pico Cão, donde pueden realizarse rutas entre bosques con aves y reptiles. "Es realmente bonito, tiene de todo, la verdad que es un destino que tiene de todo, pero sobre todo cultura con todo lo relacionado al cacao y desde luego playas increíbles y una gastronomía realmente muy apetecible".

El archipiélago es conocido también como "las islas del cacao" | Pexels

"Las Galápagos de África"

A Aguilar le gusta referirse al archipiélago de São Tomé y Príncipe como "las Galápagos de África" porque su ubicación en el golfo de Guinea favorece la presencia de fauna marina como ballenas y tortugas. Durante el mes de diciembre, indica, las tortugas laúd llegan a las islas para anidar. Además, señala que lugares como las Islas Rolas y la playa Abatería permiten practicar snorkel y observar una gran diversidad de especies.

Las tortugas laúd anidan en estas islas | Unsplash

Un itinerario cultural por São Tomé

Para quienes prefieran un viaje centrado en el patrimonio y la cultura, el fundador de The Travel Coach aconseja dedicar más tiempo a la isla de São Tomé, ya que Príncipe está orientada principalmente al turismo de naturaleza. Entre las visitas recomendadas incluye la capital, São Tomé, y localidades cercanas como São João dos Angolares. También destaca la música como uno de los elementos culturales más representativos, con ritmos como la semba y la kizomba, ligados a la historia compartida con otras antiguas colonias portuguesas.

El pulpo, presente en los platos isleños | Pexels

Gastronomía y productos locales

Entre las propuestas gastronómicas, Héctor menciona especialmente los productos del mar, como el camarón, el pulpo y el bacalao, este último presente por la influencia portuguesa. Para quienes busquen una experiencia culinaria vinculada al territorio, recomienda recorrer la parte Este de la isla de São Tomé y visitar São João dos Angolares, donde destaca un restaurante con estrella Michelin que elabora menús en los que están presentes el cacao, las pimientas y la vainilla.

El snorkel siempre es una opción | Unsplash

Viajar para crear recuerdos

Durante la conversación, Héctor Aguilar explica la filosofía con la que organiza sus viajes por África. Frente a la tendencia de fotografiar constantemente los destinos, afirma: "Yo siempre digo actualmente el viaje ocurre en dos planos, el de verdad y en redes sociales". Por ese motivo, impulsa iniciativas como el proyecto Jóvenes Fotógrafos, en el que fotógrafos locales realizan las imágenes de los viajeros mientras estos disfrutan de la experiencia. Como resume el propio Aguilar, "lo que pretendemos es que conectes con los lugares, es que conectes con las personas y te lleve realmente lo más importante que son los recuerdos".

Puedes escuchar el audio completo de esta entrevista en Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00 h, presentado por Lorena Pérez Mansillas en su edición estival.