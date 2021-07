Boticaria García: "Que un test de antígenos dé negativo no significa que se tenga barra libre"

A pesar del acelerado ritmo de vacunación, los contagios de coronavirus en España siguen subiendo. En 'En Marcha' hablamos con Boticaria García, que ha lanzado una práctica guía para ayudarnos a vivir este verano pandémico de una manera responsable.

Nos explica en qué consiste esta guía: "Llevamos desde mayo, cuando se levantó el estado de alarma, con nuevas cuestiones que han surgido en torno a la pandemia". Boticaria nos pone algunos ejemplos: "Con el certificado Covid-19 para viajar hay gente que se preguntaba si debía tener las dos dosis de la vacuna".

No obstante, indica que más allá de esto, han aparecido dudas sobre las nuevas variantes del coronavirus. "La variante Delta nos preocupa muchísimo y no sabemos si es más contagiosa o no o quiénes son los más vulnerables, como las embarazadas, a quienes se les ha hecho poco caso”, indica.

"Como farmacéutica sé que mis compañeros están haciendo una labor fantástica con los test, pero hace falta hacer pedagogía, que la gente sepa que, aunque un test de antígenos dé negativo, no significa que se tenga barra libre para ir de barbacoa y meterse en una casa con amigos durante el fin de semana", sostiene.