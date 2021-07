Vacuna coronavirus y embarazo: Consulta todas las claves que debes saber

LEER MÁS Vacuna Covid y embarazo: Guía con todo lo que necesitas saber

A medida que avanza la campaña de vacunación, sigue habiendo algunas dudas sobre los posibles efectos adversos en determinados colectivos como, por ejemplo, las embarazadas, ya que temen que pueda perjudicarlas a ellas mismas o a sus fetos.

Sin embargo, desde el Ministerio de Sanidad se ha alertado de la imperiosa necesidad de que no teman y acudan a vacunarse. Carolina Darias advierte que en el último mes se han producido tres fallecimientos y en la Comunidad Valenciana, se han notificado hace pocos días que hay 11 mujeres hospitalizadas, dos de ellas en la UCI.

Además, el Consejo General de Enfermería (CGE) y la Asociación de Enfermería y Vacunas (Anenvac) solicitaron este jueves al Ministerio de Sanidad que las mujeres embarazadas sean reconocidas como grupo de vacunación prioritario frente a la Covid-19, dado el elevado riesgo de complicaciones si contraen la enfermedad. Según señalaron ambas organizaciones, las vacunas frente a la Covid-19 son seguras y eficaces.

¿Qué efectos adversos tienen las vacunas en las embarazadas?

El departamento de Darias apunta que, aunque en los ensayos clínicos iniciales de las vacunas no se incluyeron embarazadas, sí se dispone de datos de mujeres pertenecientes a este colectivo que han sido inoculadas en Estados Unidos.

Dichos estudios revelan que no se detecta "ningún efecto adverso sobre el embarazo", por lo que Sanidad ha optado por ofrecer a las embarazadas, así como a mujeres en período de lactancia y aquellas que pretendan quedarse en estado, la vacuna frente a la COVID-19 "cuando les corresponda según el grupo de priorización al que pertenezcan".

¿Cuál es la mejor vacuna para ellas?

Sobre las diferentes opciones disponibles actualmente, la Estrategia de Vacunación en España señala que aquellas embarazadas y mujeres en período de lactancia que quieran inmunizarse deberán hacerlo con dosis de ARNm, es decir, Moderna o Pfizer.

Estas conclusiones también son compartidas por países como Reino Unido y Bélgica, entre otros, ya que recomiendan también que este colectivo reciba vacunas de ARNm, pues, como indica el Comité de Vacunación e Inmunización del país anglosajón (JCVI), el fármaco de Moderna ha sido estudiado más en embarazadas.

¿Cuándo deberían vacunarse?

En relación al momento más adecuado para recibir el pinchazo, se aconseja que sea a partir de la semana 20 de gestación, una vez superado el momento de "mayor riesgo teórico" para el bebé por administración de la dosis y antes de que el riesgo de infección por COVID-19 aumente, teniendo en cuenta que "la experiencia sobre la vacunación en el primer trimestre del embarazo es todavía muy limitada".

¿Inmuniza la vacuna también al feto?

Todavía no hay muchos estudios sobre ello, no obstante, el American Journal of Obstetrics and Gynecolocy avanza que las embarazadas vacunadas podrían transmitir la inmunidad al feto. Pero, mantienen que “no está claro” si realmente los anticuerpos se transmiten “eficientemente a los neonatos a través del cordón o la lactancia”.