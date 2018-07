Alejandra Botto reclama una indemnización a representantes de varias Asociaciones de Protección Animal por la pérdida de su patrocinador

La fundadora de “Abott Producciones”, empresa organizadora de “Perrotón Madrid”, Alejandra Botto ha interpuesto una demanda de conciliación solicitando una indemnización económica por la pérdida de uno de sus patrocinadores, PURINA, y por no poder asistir al Salón de la Adopción de la Comunidad de Madrid, dejando reflejado así la propia Alejandra Botto en dicha demanda que obtenía algún tipo de lucro a nivel personal tanto de los patrocinadores del evento “Perrotón Madrid” , como del evento “Salón de la adopción” organizado por la Comunidad de Madrid y en la que se trata de fomentar la adopción de animales sin ningún ánimo de lucro.

El 23 de febrero de 2016, se celebró el acto de conciliación previo a la interposición de querella criminal por un presunto delito de calumnias e injurias interpuesto por Alejandra Botto, fundadora de la empresa “Producciones Abott” organizadora de la carrera “Perrotón Madrid”.

La demanda se basa en el comunicado en el que se instaba a que la organización donara íntegramente lo obtenido en el evento y los artículos en venta denominados como solidarios, así como que la asociación destinataria de los beneficios fuera ajena a la organización y no una asociación recientemente creada y cuya junta directiva son miembros de la misma empresa organizadora. Dicho comunicado fue además enviado por burofax a los patrocinadores e instituciones que apoyaban el evento. Asimismo, las Asociaciones participantes en el Salón de la Adopción instaron a la Comunidad de Madrid a que una empresa con ánimo de lucro y sin albergue de animales no participara en un evento solidario, utilizando infraestructura y medios públicos, y como único fin el fomento de la adopción de animales abandonados, motivo por el cual no participó dicha empresa en el Salón de la Adopción de este año.

A pesar de ser el comunicado apoyado por 43 asociaciones protectoras de animales, Alejandra Botto arremete especialmente contra varias asociaciones por ser “más activas a la hora de desacreditar y favorecer un foro de insultos destinados a Alejandra Botto y su Familia”. Se les solicita una indemnización de 15.000 euros por el “daño económico por la pérdida de patrocinadores, la imposibilidad de asistir al evento, salón de la adopción, con el que contaba, así como el daño moral sufrido y la pérdida de prestigio que le ha ocasionado”.

Además, representantes de la organización, se han puesto en contacto con algunas de las asociaciones protectoras que apoyaron el comunicado instándolas a que “procedan de manera urgente […] confirmando y avalando las acciones […] entendiendo que serían responsables frente a una reclamación judicial, o bien, confirmando de manera expresa que [..] no es corresponsable de dichos comunicados y acciones, quedando completamente al margen de las acciones llevada a cabo por Dª Alejandra Botto, la productora Abott Producciones,S.L. y la propia carrera Perrotón Madrid”.

Todas estas acciones realizadas por la organización del evento “Perrotón Madrid” parecen ser una estrategia más para mantener calladas a las asociaciones que han puesto en entredicho el evento y que aún están a la espera de que la organización aporte, tal y como se les ha solicitado en varias ocasiones, las pruebas (facturas, contratos…) que acrediten la solidaridad del evento.