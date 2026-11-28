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Quienes conviven con gatos saben que montar el árbol de Navidad puede convertirse en toda una aventura. Lo que para nosotros es un elemento decorativo, para nuestros felinos puede ser una estructura perfecta para trepar, esconderse, explorar y jugar con todos esos objetos brillantes que cuelgan de sus ramas.

Ahora que muchas familias se disponen a decorar sus casas, hablamos con Ana Anglada, veterinaria experta en medicina felina y colaboradora de Como el Perro y el Gato, sobre cómo preparar la Navidad teniendo en cuenta las necesidades de nuestros gatos.

¿Por qué les gusta tanto el árbol de Navidad a los gatos?

Un árbol de Navidad reúne muchos elementos capaces de despertar la curiosidad de un gato: ramas, diferentes alturas, objetos que se balancean, luces y materiales que hasta ese momento no estaban presentes en su entorno.

Explorar, trepar y jugar son comportamientos naturales de los felinos. Por eso, antes de enfadarnos con nuestro gato por intentar alcanzar una bola o subirse al árbol, debemos comprender qué le lleva a comportarse de esa manera.

Adaptar la decoración a las características de los animales con los que convivimos puede ayudarnos a evitar accidentes y disfrutar de las fiestas con mayor tranquilidad.

Cómo montar un árbol de Navidad seguro para los gatos

Una de las primeras cuestiones que debemos tener en cuenta es la estabilidad del árbol. Si nuestro gato intenta trepar por sus ramas, podría provocar que se vuelque y hacerse daño.

También conviene prestar especial atención a los adornos que elegimos y a los materiales con los que están fabricados.

Entre los elementos de la decoración navideña que requieren especial precaución se encuentran:

Las bolas de cristal y los adornos frágiles: pueden romperse y provocar heridas.

pueden romperse y provocar heridas. El espumillón, las cintas y las guirnaldas: su ingestión puede ocasionar problemas digestivos graves.

su ingestión puede ocasionar problemas digestivos graves. Las luces y los cables eléctricos: debemos evitar que los gatos puedan morderlos o jugar con ellos.

debemos evitar que los gatos puedan morderlos o jugar con ellos. Los adornos pequeños: pueden desprenderse del árbol y ser ingeridos accidentalmente.

Elegir adornos resistentes, asegurar correctamente el árbol y evitar los elementos que puedan resultar peligrosos son algunas medidas que podemos adoptar para reducir los riesgos.

La Navidad también puede alterar las rutinas de nuestros gatos

Más allá del árbol y los adornos, las fiestas navideñas suelen traer consigo cambios en el hogar: visitas, reuniones familiares, ruidos, movimientos de muebles y modificaciones de nuestros horarios habituales.

Los gatos son animales especialmente sensibles a los cambios en su entorno, por lo que es importante respetar sus rutinas y proporcionarles espacios tranquilos en los que puedan refugiarse cuando lo necesiten.

Ofrecerles alternativas de juego, lugares elevados y zonas de descanso también puede contribuir a que disfruten de estas fechas sin que toda su atención se centre en la decoración navideña.

La guía gratuita de Ana Anglada para disfrutar de la Navidad con tu gato

Para ayudar a las familias que conviven con felinos a preparar estas fiestas, Ana Anglada dispone de una guía gratuita sobre gatos y Navidad.

Podéis encontrar más información sobre esta guía en su página web, Disfruta con tu gato, donde la veterinaria comparte contenidos relacionados con la salud, el comportamiento y el bienestar felino.

Con Ana Anglada, en Como el Perro y el Gato, descubrimos cómo adaptar nuestras celebraciones navideñas para que todos los miembros de la familia, incluidos los de cuatro patas, puedan disfrutar de ellas con seguridad.