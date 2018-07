Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, repasó la actualidad deportiva en los micrófonos de Al Primer Toque de Onda Cero y analizó la posible venta de Radamel Falcao este verano. El técnico argentino admitió que desconoce si el colombiano seguirá en el Atlético o decidirá marcharse a otro club.



"Es complicado. No sería sincero decir que sí o que no. Le quiero mucho, es un jugador que se entrega y hay que respetar su elección", explicó Simeone, que indicó que "no le he preguntado a los jugadores si se quieren quedar o no. Los que se queden aspirarán a ganar o estaremos cerca. Luego está la decisión de cada uno".



Al margen de las posibles salidas y llegadas en el mercado de verano, Simeone analizó su decisión de [[LINK:INTERNO||||||ampliar su contrato por cuatro años]] y aseguró que la decisión se debe a una apuesta del club y a la intención de crecer económicamente para poder luchar con los mejores.



"He renovado porque estoy loco y al mismo tiempo tengo una ilusión en crecer económicamente. Es la mejor manera de acercarnos a competir con los poderosos. Y para ganar hay que buscar todas las posibilidades. No hay otro camino que no sea la Champions", indicó Simeone.



Sobre el equipo, que pelea con Madrid y Barcelona desde que arrancó la temporada, el 'Cholo' reconoció el gran mérito de sus jugadores y la capacidad para competir con equipos con mucho más presupuesto que el Atlético de Madrid.



"Miras al Barcelona y le metió cuatro goles al Milan. Hasta hace poco hemos competido con ellos. El Madrid le gano al Manchester en Manchester. Nosotros estamos compitiendo con ellos con nuestro presupuesto y eso habla muy bien de nuestros jugadores. Los nuestros son unos fenómenos, son extraordinarios", elogió Simeone a su plantilla.



Un equipo que, en palabras de Simeone, ha logrado lo más difícil que es "ser competitivo después de ganar: "Este grupo puede generar una historia muy importante en el club. Han logrado que el club tenga estabilidad".

Por último, Simeone elogió el gran momento que vive Diego Costa y eludió la polémica que acompaña al delantero brasileño en cada partido.

"Diego Costa es un fofo de venta. Es un jugador bárbaro. Es muy competitivo y está fuerte y convencido de lo que hace", señaló Simeone.