Norges Bank cambia de opinión y favorecerá la salida de Ferrovial a los Países Bajos

El fondo soberano de Noruega, Norges Bank, ha modificado su decisión inicial de votar en contra del traslado de Ferrovial a Países Bajos en la junta general de accionistas de este jueves y votará a favor de la operación.

Así lo hacen constar en su página web, en la que aparece un voto favorable en todos los puntos del orden del día de la junta, incluifo el 10.1, que es el asunto que trata la fusión de Ferrovial con su filial neerlandsa, transacción que permitirá este cambio de sede social.

Anteriormente, Norges Bank apuntaba al voto en contra, ya que operaciones de este tipo "deberían maximizar los rendimiento de los accionistas" y tener en cuanta que "todos los accionistas reciven un trato equitativo". Sin embargo, ahora solo se detalla que votará a favor.

Institutional Shareholder Services' (ISS), una firma asesora en gobierno corporativo, ya advirtió sobre el riesgo que suponía esta operación para los accionistas minoritarios, ya que la ley neerlandesa restringe más que la española el poder de los accionistas con menos peso en el capital. En concreto, Norges Bank contaba a cierre de 2022 con un 1,5% del capital de Ferrovial.

El Gobierno sigue presionando a Ferrovial

Por su parte, el Gobierno de España sigue presionando a Ferrovial para que no trasladen su sede social a los Países Bajos. El pasado lunes el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, garantizaba por carta al consejero delegado de Ferrovial, Ignacio Madridejos, que la compañía podrá cotizar en la Bolsa de Nueva York sin necesidad de trasladar su matriz.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha vuelto a insistir en este tema y ha explicado que "no hay un impedimento legal" para la cotización dual. Pero, lo cierto es que, aunque una ley no lo impida, no es posible técnicamente.

Ferrovial explicó sus razones de la marcha y seguirá adelante

Ferrovial quiso responder a las presiones del Gobierno y su portavoz, Francisco Polo, explicó en 'Más de uno' las razones por las que quieren trasladar su sede social fuera de España. Polo insistió en que "para esta decisión de Ferrovial no hay ninguna razón fiscal" y recuerdó que se "entiende que hay unas razones económicas sobradas", como son: