VOTA ¿Es sostenible que, tras los informes de la UCO, la directora general de la Guardia Civil siga en su puesto?

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Marlaska pasa de negar que la directora de la Guardia Civil se reuniera con Leire Díez a decir que "no le consta"
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