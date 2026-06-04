Marlaska pasa de negar que la directora de la Guardia Civil se reuniera con Leire Díez a decir que "no le consta"

Los detalles del sumario acerca de la trama criminal que envuelve el caso Leire se van desvelando, y van suavizando algunas afirmaciones categóricas como las que realizó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hace apenas unas semanas.

Marlaska negaba de manera rotunda que se hubieran producido tres encuentros entre Leire Díez y la directora general de la Guardia Civil, ya que el ministro consideraba a esta como "una auténtica persona vinculada con el respeto a la legalidad, vinculada con su respaldo en todo momento a la Guardia Civil".

Una vez conocido el contenido del informe de la UCO incorporado a la investigación del juez, Marlaska ha indicado este jueves que "no le consta" que se haya producido ninguna intromisión en el trabajo de la UCO. Ha comentado que no tiene constancia de dichas órdenes y ha puesto la mano en el fuego por la directora.

A pesar de las sospechas de la UCO acerca de que Mercedes González pudo dar órdenes para desestabilizar y frenar las pesquisas de la unidad central operativa que afectaban al entorno del Gobierno a instancias de Leire, el ministro ha comentado que "si las hubiera conocido, no las hubiera conocido". También ha señalado que lo que "sí le consta" es "la plena honestidad de la directora de la Guardia Civil".

Por parte de sus socios de gobierno, desde Sumar no han tomado ninguna medida más allá de pedir al PSOE "que aclare todo esto", como indicaba Pablo Bustinduy. Desde Más Madrid, han exigido a Ferraz "muchas declaraciones" de los socialistas y que no "ensucie" la imagen del Gobierno, en palabras de su portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot.