Última hora y reacciones al acuerdo entre EEUU e Irán: la comunidad internacional lo celebra y espera la reapertura de Ormuz

"Este es el momento de ver quien manda si Trump o Netanyahu"

Carlos Alsina ha conversado con Haizam Amirah Fernández, director ejecutivo del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos, para analizar el acuerdo de paz anunciado por Pakistán entre Estados Unidos e Irán y las incertidumbres que aún rodean su aplicación.

Según Amirah Fernández, la ofensiva impulsada por Estados Unidos e Israel perseguía dos grandes objetivos: provocar un cambio de régimen en Irán y reducir de forma significativa sus capacidades militares. A su juicio, ninguno de esos propósitos se ha cumplido plenamente.

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