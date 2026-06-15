Última hora y reacciones al acuerdo entre EEUU e Irán: la comunidad internacional lo celebra y espera la reapertura de Ormuz
El acuerdo incluye el cese inmediato de las acciones militares en todos los frentes, incluido Líbano La ceremonia de firma del acuerdo será el 19 de junio en Suiza. La comunidad internacional lo celebra y espera la reapertura del estrecho de Ormuz.
Trump anuncia que ha alcanzado un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz
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"Este es el momento de ver quien manda si Trump o Netanyahu"
Carlos Alsina ha conversado con Haizam Amirah Fernández, director ejecutivo del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos, para analizar el acuerdo de paz anunciado por Pakistán entre Estados Unidos e Irán y las incertidumbres que aún rodean su aplicación.
Según Amirah Fernández, la ofensiva impulsada por Estados Unidos e Israel perseguía dos grandes objetivos: provocar un cambio de régimen en Irán y reducir de forma significativa sus capacidades militares. A su juicio, ninguno de esos propósitos se ha cumplido plenamente.
Egipto espera que la atención vuelva a centrarse en Gaza tras el acuerdo entre EE.UU.-Irán
Egipto considera "muy importante" el acuerdo anunciado por Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en el golfo Pérsico, y expresó su esperanza en que la esperada paz en esa región permita centrar la atención mundial en la catastrófica situación en el territorio palestino de Gaza.
"Egipto lo considera un acontecimiento muy importante que restablecerá la seguridad y la estabilidad a nivel regional e internacional", dijo el ministerio de Exteriores egipcio en un comunicado.
China celebra el acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán y espera la reapertura de Ormuz
El Gobierno chino ha celebrado el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán para poner fin a más de cien días de guerra y expresó su expectativa de que el estrecho de Ormuz pueda recuperar "cuanto antes" unas condiciones seguras y libres para la navegación.
En rueda de prensa, el portavoz de la Cancillería china Lin Jian también valoró los esfuerzos de mediación realizados por Pakistán en esta cuestión, al tiempo que subrayó que Pekín está dispuesto a trabajar con la comunidad internacional en favor del restablecimiento de la paz y la estabilidad en la región.
Israel no abandonará sus posiciones en el sur del Líbano, asegura su ministro de Defensa
El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha afirmado que el Ejército israelí no tiene intención de retirarse de sus posiciones en el sur del Líbano tras la firma de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra.
Las tropas israelíes "permanecerán en las zonas de seguridad del Líbano, Siria y Gaza de forma indefinida para defender la frontera y los asentamientos israelíes desde allí contra elementos yihadistas. La zona será desalojada de residentes locales y toda la infraestructura terrorista, tanto superficial como subterránea (...) será destruida", afirmó el ministro en un comunicado recogido por medios israelíes.
Albares tilda de "esencial" que la navegación por Ormuz sea "libre y segura" tras el acuerdo de EEUU e Irán
El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, ha puesto en valor el acuerdo provisional de paz anunciado y confirmado este domingo por Estados Unidos e Irán, al tiempo que ha calificado de "esencial" que la navegación a través del estrecho de Ormuz sea "libre" y "segura".
"Saludo el anuncio de acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Agradezco los esfuerzos de los mediadores", ha celebrado Albares en un mensaje publicado en redes sociales en el cual ha defendido que "la navegación libre y segura por el estrecho de Ormuz es esencial".
Bruselas celebra el acuerdo entre Irán y EEUU y espera la reapertura plena del estrecho de Ormuz
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, han celebrado este lunes el acuerdo provisional de paz anunciado y confirmado este domingo por Estados Unidos e Irán, y han pedido la rápida y completa implementación del pacto, incluida la reapertura inmediata y sin peaje del estrecho de Ormuz.
Los tres dirigentes europeos han coincidido en señalar que este entendimiento debe servir para avanzar hacia negociaciones más amplias sobre la paz y la seguridad en Oriente Próximo, al tiempo que han defendido que contribuya a poner fin a los programas nuclear y balístico de Irán y a sus "actividades desestabilizadoras" en la región mediante el diálogo y el "respeto" al Derecho Internacional.