Trump anuncia que ha alcanzado un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que ha alcanzado un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz tras más de tres meses de conflicto. En una publicación en su red social Truth Social, el líder republicano, que cumple 80 años, explicó que, a cambio de la reapertura del estrecho, Estados Unidos levantará el bloqueo marítimo impuesto a la entrada y salida de buques en puertos iraníes.

"El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Felicitaciones a todos! Por la presente, autorizo plenamente la apertura sin peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos. ¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!", ha escrito Trump.

La firma del acuerdo será el viernes 19 de junio

Por su parte, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, que ha actuado como mediador entre Washington y Teherán, ha confirmado la existencia del acuerdo y ha anunciado que la firma oficial se producirá el viernes 19 de junio en Suiza. "Ambas partes han declarado la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano", ha añadido.

El acuerdo busca poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, que resultó en la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, en el poder desde 1989. Estados Unidos e Irán, que en abril pasado acordaron un alto el fuego, han negociado durante los últimos meses un pacto para poner fin a las hostilidades y reabrir el estrecho de Ormuz.

Reapertura gratuita del estrecho de Ormuz y 60 días para seguir negociando

El primero en anunciar el acuerdo ha sido el primer ministro de Pakistán y después el propio Trump. En último lugar, Irán lo ha hecho oficial, aunque a su modo, porque el régimen dice que ha sido Irán quien ha obligado a EE.UU. a alcanzar un acuerdo. Los detalles del mismo se conocerán tras la ceremonia de la firma.

Si bien lo que sí se sabe es que el estrecho de Ormuz se abrirá esta misma noche de manera "gratuita". Una vez que se firme ese acuerdo, habrá 60 días para seguir negociando y que la paz en Oriente Próximo sea definitiva.