Zapatero pide el aplazamiento de su declaración ante el juez en relación a las joyas

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha solicitado al juez el aplazamiento de su declaración para explicar la procedencia de las joyas que la UDEF halló en el registro de su despacho.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama comunicó el pasado viernes a Zapatero su imputación en esta pieza separada y le señaló que también tendría que responder por estos hechos en las declaraciones del 17 y 18 de junio, cuando será interrogado investigado por su papel en la presunta trama de tráfico de influencias del 'caso Plus Ultra'.

El expresidente pide más tiempo para preparar esta parte de la declaración relativa a las joyas halladas en su oficina durante el registro efectuado el pasado 19 de mayo y cuya tasación valora de forma preliminar por 1,3 millones de euros.

Durante dicho registro los agentes encontraron una caja fuerte en cuyo interior el expresidente guardaba casi ochenta piezas, algunas de oro, zafiros o rubíes. Todas ellas alcanzan un valor de 1.323.915 euros, según la valoración de estas piedras preciosas hecha por la joyería Ansorena en colaboración con el Instituto Gemológico Español por encargo del juez.

Combo con algunas de las joyas que aparecen en el informe de la UDEF | Agencia EFE

El juez Calama apuntó que el origen de las joyas halladas en el registro del pasado 19 de mayo en la oficina de Zapatero "en estos momentos no está justificado" y que la posesión de bienes de lujo de elevado valor, sin rastro fiscal sobre su adquisición, es un "indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudación tributaria relevante" por una posible ganancia patrimonial no justificada en el IRPF de Zapatero.

El magistrado ya atendió la petición de la defensa de Zapatero y pospuso su declaración, inicialmente prevista para el 2 de junio, al 17 y 18 de junio. En esa primera solicitud el abogado de Zapatero esgrimió la extensión de la causa para pedir más tiempo. En este caso reclama más tiempo para preparar su explicación sobre la procedencia de las joyas.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN. Sigue las últimas noticias en el directo de Onda Cero.