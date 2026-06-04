Quién es Mercedes González, la directora de la Guardia Civil en el punto de mira del juez: socialista y del entorno de Sánchez

Tras hacerse público el sumario del Caso Leire, todas las miradas han pasado a estar sobre la directora de la Guardia Civil, Mercedes González. A pesar de haber negado en todo momento haberse reunido con la fontanera del PSOE, lo cierto es que la Unidad Central Operativa (UCO) apunta a tres reuniones entre septiembre de 2024 y abril de 2025.

En dichas reuniones, Díez habría presionado a la directora para que abriera expedientes a los agentes de la UCO por las filtraciones realizadas. Además, tal y como aparece en el sumario, Leire tenía control sobre González al referirse a la directora en unos audios como "una persona de confianza".

Y es que aunque González activó el borrado del chat con Díez, se han hallado mensajes en el móvil de la fontanera en los que hablaban de sus reuniones, lo que evidencia la cercanía entre ambas. Es por ello que el juez Pedraz ha centrado las miradas en la directora, quien ha recibido el apoyo en los últimos días del Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska: "La directora de la Guardia Civil no ha tenido ninguna reunión con ninguna persona, la que has indicado, Leire o cualquier otra, en términos de ningún tipo. Es una auténtica persona vinculada con el respeto a la legalidad", declaró el ministro.

¿Quién es Mercedes González, directora de la Guardia Civil?

María González es una mujer con un pasado estrechamente relacionado con el PSOE. Socialista y muy cercana a Pedro Sánchez, González siempre se ha mostrado imparcial y tajante con la corrupción. Y es que en su toma de posesión del cargo, la directora aseguró que sería "inflexible" con la corrupción.

"Ninguna estrategia política y ningún abuso particular pueden marchar la inmensa limpieza con la que la Guardia Civil afronta cada día su trabajo por España", añadía en aquel 4 de abril de 2023. Sin embargo, a pesar de mostrarse imparcial, lo cierto es que guarda una gran relación con el Partido Socialista.

Su vida política arrancó en 2019, cuando fue nombrada 'número dos' de las listas municipales en Madrid. No obstante, su gran salto se produjo en 2021, cuando el presidente la escogió como delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid. Dos años estuvo en el cargo hasta que se convirtió en directora general de la Guardia Civil.

La misión de Mercedes González: proteger al presidente

Ya en el cargo, la directora de la benemérita tenía la misión de dirigir a la Guardia Civil y crear un 'escudo de protección' alrededor de Pedro Sánchez. El sumario del 'Caso Leire' indica que González tuvo varias reuniones con Leire Díez donde se le ordenó proteger al presidente abriendo expediente a los agentes de la UCO con el objetivo de frenar cualquier investigación.

Supuestamente, Leire Díez le trasladó a la directora de la Guardia Civil su teoría sobre la conspiración contra el Gobierno. No obstante, han asegurado que González no dio verosimilitud a ese relato y que jamás ha dado ningún tipo de instrucción a petición de Leire.

Además, la UCO añade que Díez "hizo llegar" a González "información obtenida" por ella en el marco de la "actividad supuestamente delictiva que venía desarrollando" y que tuvo entre "sus objetivos a la propia Guardia Civil y, de forma más concreta, a la UCO y algunos de sus miembros".

El Gobierno afirma que se produjeron dos reuniones entre González y Díez

Un día después de la publicación del sumario, el Gobierno ha reconocido que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, se reunió dos veces con la fontanera. Sin embargo, subrayan que no dio ninguna orden a instancias de Leire. Según apuntan, fueron reuniones de carácter personal en las que Leire le contó a la directora sus teorías sobre una conspiración contra el Gobierno.

Tras escuchar dichas palabras, fuentes del Gobierno señalan que la directora "se levantó de la mesa", descartando cualquier tipo de implicación.