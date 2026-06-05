Marta García Aller, tras conocerse las reuniones entre Leire y la directora de la Guardia Civil: "Seguimos esperando la primera dimisión del 'caso fontanera'"

¿Quién mintió a quién? El ministro Marlaska dijo la semana pasada que la directora de la Guardia Civil no se había reunido jamás con Leire Díez. "En términos de ningún tipo". ¿Leire? ¿Qué Leire? La UCO decía en el sumario que sí, que se vio tres veces con aquella presunta militante de base que está resultando no serlo tanto. Pero Marlaska volvió a decir ayer que reiteraba su confianza en Mercedes González. Fue antes de que la directora de la Guardia Civil reconociera que sí, que sí se reunió con la fontanera de Ferraz, la de las cloacas.

La directora de la Guardia Civil de pronto recuerda dos reuniones, que pudieron ser tres. Pero por si sirve de consuelo, dice que esas reuniones no fueron en su despacho, que es como pasar de negar una infidelidad a negar que fuera en su cama. Cada uno se consuela como puede.

¿Y cuando Marlaska dice que apoya a la Guardia Civil, qué Guardia Civil apoya? ¿A la que ve indicios de que la directora de la Guardia Civil está pringada en una trama cloaquera que investiga la propia Guardia Civil? ¿O a la directora a la que los niega? ¿Apoyar a la Guardia Civil es darle crédito a la investigación que desacredita a la directora de la Guardia Civil o viceversa?

La UCO es parte de la Guardia Civil. Así que la Guardia Civil ahora mismo está denunciando y negando irregularidades a la vez. El 28 de mayo la versión oficial era que no hubo reuniones. Ahora que sí, pero poco. Y no hace tanto que la versión oficial del PSOE, y del Gobierno también, era que Leire Díez no tenía ninguna relación laboral con el PSOE. Ahora sabemos que todo eso es mentira.

¿Mintió Marlaska? ¿Le mintió a él la directora de la Guardia Civil? ¿Mienten los dos? ¿Y mintió Marlaska a Sánchez o cuando Moncloa negaba relación de Leire Díez el presidente lo sabía? Lo que está claro es que a los españoles este Gobierno no nos dice la verdad. Y, de momento, nadie se está responsabilizando de ello.

¿Moraleja?

Seguimos esperando la primera dimisión del 'caso fontanera'.