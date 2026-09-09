VOTA ¿Le parece democrático que el Ministerio del Interior elabore una lista de periodistas clasificando su ideología política?
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Marlaska confirma el documento con la orientación política de varios periodistas y le resta importancia: "Es un documento de trabajo"
Beatriz Parera, sobre el informe de Interior que clasifica a periodistas por ideología: "El interés prioritario es tener un control estrecho de la prensa"
Ketty Garat, sobre el dosier de Interior con información de periodistas: "Es para estar escandalizado, pero no sorprendido"
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