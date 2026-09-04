VOTA ¿Le parece acertado el gesto de la ministra de Defensa de no aplaudir la intervención de Sánchez en el Congreso?
Participa en la encuesta de informativos.
Margarita Robles no aplaude el anuncio de Sánchez de publicar los informes sobre Ceuta y Rufián le avisa: "Tiene un problemón"
Sánchez niega que haya una violación de la integridad territorial y afirma que "no hay evidencias" de que Marruecos diseñara la entrada masiva de migrantes
El CGPJ responde a Marlaska tras su queja contra la jueza que investiga la crisis migratoria de Ceuta: "Debemos mostrar máximo respeto"
ENCUESTA