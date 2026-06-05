VOTA ¿Cree que Sánchez trata de desviar el foco de la corrupción multiplicando su presencia junto al Papa en la visita a España de León XIV?

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Última hora sobre la visita del papa a Madrid: todo listo en la capital para recibir a León XIV
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Este es el postre especial que han creado los artesanos de Madrid para la visita del papa
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