Este es el postre especial que han creado los artesanos de Madrid para la visita del papa

La Comunidad de Madrid se está engalanando para la visita del papa León XIV los días 6, 7 y 8 de junio. Además de preparar toda la ciudad para los diferentes eventos, la Asociación de Pasteleros y Panaderos Artesanos de la Comunidad de Madrid (ASEMPAS) ha elaborado 'Cor-Unum', el dulce especial para la visita del papa.

El Consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, junto con el presidente de la Asociación de Pasteleros y Panaderos Artesanos, Jonatan Tagüe Gallardo, han presentado el dulce en Pastelerías Mallorca, que han sido los encargados de elaborarlo y lo distribuirán a todos los asociados que quieran venderlo en sus establecimientos.

El nombre significa "un solo corazón" y está ligado a la "espiritualidad de la orden agustina", que es a la que pertenece el Santo Padre, y está inspirado en la "Regla de San Agustín", que invita a vivir "con el corazón puesto en Dios y en la comunidad", según un comunicado publicado por el Ayuntamiento madrileño.

De qué está hecho 'Cor-Unum' y cómo adquirirlo gratuitamente

El postre es una pasta de té de masa sablé de mantequilla clásica, rellena de una suave crema de limón y un núcleo de mermelada casera de fresón de Aranjuez, al que se le añade un delicado baño de chocolate blanco y una decoración en tonos amarillos y, como toque final, se corona con una lámina también de chocolate blanco con el escudo del Vaticano.

"Los sabores son una de las mejores evocaciones y recuerdos de los lugares que visitamos", ha explicado Serrano, que ha comentado también que enviarán el postre a la Conferencia Episcopal Española para que se lo hagan llegar al papa. Además, quien quiera probarlo de manera gratuita podrá hacerlo los días 6 y 7 de junio a partir de las 11:00h hasta agotar existencias en el Centro de Turismo de Sol.

'El menú del peregrino' puesto en marcha por Marcas de Restauración

Marcas de Restauración (MDR), que representa a 52 compañías y más de 180 marcas del sector, ha puesto en marcha el 'menú del peregrino', que ya está disponible en más de 1.200 locales. El objetivo es diseñar una respuesta conjunta, a través de menús accesibles los días de la visita.

La propuesta ofrece distintas variedades, precios y formatos de consumo. Estos van dirigidos a peregrinos, voluntarios, trabajadores, visitantes y medios de comunicación desplazados con motivo del evento y contempla, además, otras líneas de actuación vinculadas a la organización, entre ellas la 'Bolsa del Voluntario' de la visita, destinada a apoyar la logística y atención a los equipos participantes.