VOTA: ¿Cree que el Gobierno puede seguir defendiendo la inocencia de Zapatero en la causa de las joyas y al mismo tiempo personarse contra él como parte perjudicada?

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La Abogacía del Estado se personará como perjudicada en el caso de las joyas de Zapatero

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¿Cree que el Gobierno puede seguir defendiendo la inocencia de Zapatero en la causa de las joyas y al mismo tiempo personarse contra él como parte perjudicada?

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