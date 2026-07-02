VOTA: ¿Cree que el Gobierno puede seguir defendiendo la inocencia de Zapatero en la causa de las joyas y al mismo tiempo personarse contra él como parte perjudicada?
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La Abogacía del Estado se personará como perjudicada en el caso de las joyas de Zapatero
El entorno de Zapatero asegura que Sánchez ya sabe todo sobre las joyas y que está "muy tranquilo"
La pregunta de Alsina a Sánchez: "Si un patrimonio ha sido ocultado a Hacienda, ¿puede proclamarse la pulcritud moral de Zapatero?"
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