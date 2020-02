LaLiga invita a San Mamés al joven que dibujó las instrucciones para que su abuelo pudiera ver el fútbol

Un joven se hizo viral tras explicar a su abuelo con un dibujo cómo ver el fútbol. El gesto no pasó desapercibido para LaLiga, que ha decidido invitar al joven a San Mamés, y le ha explicado cómo hacerlo con un dibujo similar al que él hizo.

Un joven se hizo viral tras explicarle a su abuelo con un dibujo de un mando a distancia, cómo podía poner el fútbol en la televisión. Publicó dicho dibujo en twitter y se mostró "orgulloso del resultado". "He hecho esto para que mi abuelo pueda ver el fútbol y me siento orgulloso del resultado". La publicación se viralizó, y el gesto no pasó desapercibido para LaLiga.

Por ello, el organismo deportivo ha estado a la altura y ha decidido invitar al joven y a su abuelo a ver un partido en directo a la casa del Athletic Club, a San Mamés. Y lo ha hecho de la misma manera que lo hizo con su abuelo, con un dibujo explicándole paso a paso qué debe hacer para poder acudir al encuentro. LaLiga también se ha mostrado orgullosa del resultado. "Hemos hecho esto para que vayas a San Mamés con tu abuelo, y nosotros también estamos orgullosos del resultado".

