VIDEO | Laporta coge la fregona y ayuda a limpiar el estadio en su regreso como socio

El expresidente del FC Barcelona ha sido grabado este domingo mientras limpiaba el suelo de su zona de localidades cuando ayudaba a una empleada del club. Joan Laporta asistido al partido como socio, ya que el FC Barcelona está en campaña electoral y es aspirante a la reelección en los comicios del 15 de marzo, lo que le ha obligado a presenciar el evento deportivo desde las gradas y en su sitio de socio.

Su llegada al Spotify Camp Nou causó gran expectación entre seguidores del Barça, que lo recibieron con una simpática sonrisa y miles de pantallas grabándole. Pero esta no es la única imagen reseñable que deja Laporta este domingo. Previo al partido, el que fuera el máximo directivo del club se puso frente a los fogones del 'Bar Bocata' y cocinó macarrones para todos los presentes.

Los comicios del club, que se celebrarán el mismo día que tienen lugar las elecciones de Castilla y León, ya cuentan con seis precandidatos, entre los que se encuentra Laporta (socio 9.601). También forman parte de este grupo Xavier Vilajoana (socio 23.707), Víctor Font (socio 55.406), Daniel Juan (socio 70.761), William Maddock (socio 75.015) y Marc Ciria (socio 80.941).

Las normas del club dictan que para que cada uno de ellos se conviertan en candidatos oficiales deben recoger 2.337 firmas. El plazo, según apunta el FC Barcelona en un comunicado, para que los socios soliciten las papeletas estará abierto hasta el próximo 2 de marzo, día en el que también finaliza la recogida de firmas.

Será a partir de ese momento cuando se abra un periodo de validación de tres días y el 5 de marzo se proclamarán las candidatuas oficiales. Hasta el momento todo apunta a que Laporta sea nuevamente elegido, aunque habrá que esperar a los resultados oficiales de las elecciones.