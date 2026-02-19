El Xokas responde a Rufián y le pide que los que "cobráis más de 100k" rindan cuentas por la gestión del dinero público

Cruce de declaraciones entre el streamer El Xokas y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, tras unas palabras del diputado en la presentación de su proyecto de izquierdas.

Durante su intervención en la Sala Galileo Galilei junto al dirigente de Más Madrid Emilio Delgado, bajo el lema "Disputar el presente para ganar el futuro", Rufián aseguró que "está de moda ser facha" y lamentó que haya "más gente", especialmente jóvenes, que "escuchan más a El Xokas en 'El Hormiguero' diciendo que lo público es una mierda" antes que saber "quién es Mariano Barbacid que gracias a lo público seguramente podrá curar el cáncer de páncreas".

La respuesta de El Xokas

El creador de contenido no ha tardado en responder a través de sus redes sociales. En su mensaje, niega haber dicho que lo público "sea una mierda" y defiende su posición respecto al pago de impuestos. "Yo no he dicho que lo público sea una mierda. Estoy orgulloso de pagar impuestos", afirma.

Sin embargo, matiza que su crítica se centra en la gestión de los recursos públicos. "Lo que quiero es que el dinero público se gestione con eficacia y que quienes cobráis más de 100.000€ al año rindáis cuentas por resultados. Parásitos", ha escrito, en referencia al salario de Rufián que supera esa barrera.

El Xokas añade además: "Que te echen y le den el dinero a Barbacid", en alusión al científico mencionado por Rufián y a la necesidad, según su planteamiento, de priorizar la inversión en investigación y resultados.

El streamer también ha aprovechado para cuestionar la presión fiscal en España. Aunque reitera que está "orgulloso de pagar impuestos", señala que "la carga fiscal en España es demasiado alta para el rendimiento que recibimos".

"Entre IRPF, cotizaciones e impuestos indirectos, trabajamos muchos meses al año para el Estado. Exigir eficiencia no es facha, es responsable", concluye.